Musica, chiamate e ricarica ultra rapida: il gadget perfetto per la tua auto ad un SUPER PREZZO

Caricabatterie per auto con trasmettitore bluetooth: offertissima Amazon

Grazie alla due porte potrai ricaricare fino a due dispositivi contemporaneamente. Questo caricabatterie da auto eroga una potenza di 15 Watt permettendoti la ricarica rapida di un dispositivo. La tecnologia Adaptive Fast Charge (AFC) regola la potenza emessa a seconda del device ricaricato in modo da garantire un'alimentazione sicura.

Questo caricatore auto ti permette di connettere lo smartphone all'autoradio. Inseriscilo alla presa accendisigari 12V e associa il tuo telefono attraverso la rotellina integrata, imposta una frequenza radio sul caricatore e, in seguito, sintonizza la stessa frequenza sulla tua autoradio.

Se ricevi una chiamata basterà schiacciare il tasto sulla rotellina del caricabatterie. In questo modo, potrai sentire il tuo interlocutore in modo chiaro direttamente dalle casse audio dell'auto. Se hai della musica su una memoria microSD o una chiavetta USB, nessun problema: ti basterà inserirle nelle apposite porte; avrai tutta la tua musica a portata di mano nei tuoi viaggi quotidiani.

Se vuoi cambiare musica, alzare il volume oppure riprodurre/mettere in pausa un brano, sarà sufficiente usare i comandi presenti sulla rotellina o ai suoi lati; il tasto centrale può essere anche usato per gestire le chiamate. Con le spese di spedizione pari a 0 la promo è davvero interessante.

