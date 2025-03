Multimetro digitale professionale: occhio al doppio sconto Amazon

Perfetto per il lavoro o per progetti fai-da-te, questo multimetro digitale professionale in offerta oggi su Amazon è un vero affare. Oltre allo sconto già disponibile, infatti, puoi attivarne un secondo semplicemente applicando il coupon sconto che trovi nella pagina prodotto: il prezzo finale sarà quindi di 28,87 euro invece di 49,99. Un considerevole risparmio che include anche la spedizione Prime.

Multimetro digitale professionale: completo e preciso

Con questo multimetro digitale professionale potrai lavorare con precisione e sicurezza in ambiti automobilistici, industriali e domestici. Merito della gamma completa di misurazioni di cui dispone tra cui tensione AC/DC, corrente AC/DC, resistenza, capacità, frequenza, temperatura e molto altro. Il sistema di conteggio a 6000 gamme automatiche fornisce letture precise senza complesse impostazioni manuali.

Il tutto viene risaltato dall'ampio display LCD retroilluminato da 2,9 pollici, con grafico a barre e doppia visualizzazione, che garantisce una lettura chiara anche in condizioni di scarsa luminosità. La torcia integrata è una piacevole aggiunta che rende il lavoro semplice anche in ambienti bui o scarsamente illimitati. Il sistema di inserimento intelligente ti aiuterà a evitare errori, illuminando il terminale corretto per ogni misurazione.

Molto interessante è il test di tensione senza contatto, che rileva cavi sotto tensione con un segnale visivo e sonoro, aumentando la sicurezza durante l’uso. La termocoppia di tipo K consente di misurare la temperatura fino a 250°C, rendendolo utile per verifiche su impianti termici ed elettronici. Per un utilizzo in totale di sicurezza, lo strumento è dotato di protezione da sovraccarico e doppio fusibile ceramico.

La custodia in silicone antiurto, infine, garantisce resistenza anche a cadute e urti accidentali. Kaiweets TRMS 6000 è dunque uno strumento affidabile, versatile e sicuro per qualsiasi tipo di misurazione: attiva il coupon sconto su Amazon per pagarlo soltanto 28,87 euro invece di 49,99.