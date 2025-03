Mouse verticale wireless a meno di 20€ su Amazon: perfetto per chi usa tanto il PC

È il momento giusto per acquistare un nuovo mouse verticale wireless. Si tratta di un accessorio comodissimo che, rispetto ai mouse tradizionali, garantisce un comfort maggiore, rivelandosi la soluzione giusta per chi lavora tanto al computer. Con l'offerta in corso su Amazon, infatti, è ora possibile acquistare il mouse verticale TECKNET con un prezzo scontato di 18,90 euro. Si tratta di un'offerta a tempo che rappresenta un'occasione ottima per tutti gli utenti alla ricerca di un mouse di questo tipo, anche solo per provarne le caratteristiche per la prima volta.

Mouse verticale wireless: un affare low cost su Amazon

Il mouse verticale TECKNET è la scelta giusta per chi è alla ricerca di un mouse con queste caratteristiche. Il modello ha un sensore ottico ad alta precisione con possibilità di regolare i DPI fino a 4.800. Il funzionamento è wireless (funziona a batterie) ed è necessario utilizzare l'apposito dongle USB (con una copertura del segnale di circa 15 metri).

Il mouse è utilizzabile sia su PC Windows che su Mac oltre che su altri sistemi operativi. Sono presenti anche due tasti aggiuntivi, posizionati lateralmente. Il design ergonomico consente di ridurre, in modo netto, lo sforzo muscolare legato all'utilizzo del mouse, soprattutto per chi sta molto tempo davanti al computer.

Con la nuova offerta Amazon di oggi è possibile acquistare il mouse verticale TECKNET al prezzo scontato di 18,90 euro. La promozione è valida solo per un breve periodo di tempo. La versione in offerta è la nera ma in sconto, con pochi euro in più, ci sono anche le versioni con colorazione bianca oppure grigia. Il mouse è spedito direttamente da Amazon ed è disponibile con consegna gratuita e senza costi in un giorno lavorativo.