Moulinex porta la cottura sana in cucina: friggitrice ad aria con grill a un prezzo imperdibile

Non è una semplice friggitrice ad aria: è anche un piccolo elettrodomestico con funzione grill, utilissima per preparare i piatti più disparati. La Moulinex Easy Fry & Grill, in formato XXL, è ora disponibile a 99,99 euro su Amazon, con un piccolo sconto del 9%.

Un dispositivo, due anime: air fryer e griglia

La caratteristica che colpisce subito di questa friggitrice è la presenza di un sistema a doppio scomparto con divisorio rimovibile, che consente di cuocere simultaneamente due pietanze diverse. Questa soluzione permette di adattarsi con facilità alle esigenze di una famiglia numerosa o di chi ama invitare amici a cena, ottimizzando tempi e spazi in cucina.

Con una capacità di 6,5 litri e una potenza di 2000 watt, il modello è pensato per chi cerca un apparecchio robusto e affidabile, capace di gestire fino a 2 kg di cibo in una sola sessione. Il design in acciaio inox e blu marine, unito a dimensioni compatto, conferisce solidità e una presenza elegante sul piano di lavoro.

Il pannello di controllo mette a disposizione otto programmi preimpostati che coprono le preparazioni più comuni: patatine fritte, nuggets, pollo arrosto, pizza, carne, pesce, verdure e dolci. Chi desidera maggiore controllo può optare per la modalità manuale, personalizzando tempi e temperature in base alle proprie ricette preferite.

Una menzione particolare merita la griglia in alluminio pressofuso, pensata per offrire in casa risultati paragonabili a quelli delle grigliate all’aperto. Questa componente consente di ottenere una cottura uniforme e una doratura che valorizza sia carne che verdure, mantenendo intatte le caratteristiche organolettiche degli alimenti.

Uno degli aspetti che contribuiscono a rendere interessante questo modello è la riduzione dei consumi energetici: secondo Moulinex, l’Easy Fry & Grill XXL consuma fino al 70% in meno rispetto ai forni tradizionali. I componenti rimovibili sono lavabili in lavastoviglie, semplificando la pulizia e garantendo una manutenzione rapida anche dopo utilizzi intensivi.

L’app gratuita di ricette fornisce spunti utili per sfruttare al meglio le potenzialità dell’apparecchio, con proposte adatte a ogni esigenza alimentare e livello di esperienza in cucina.

La presenza di un sistema a doppio scomparto, la griglia in alluminio pressofuso e i numerosi programmi automatici fanno della friggitrice Moulinex un prezioso alleato in cucina. Non perdertela e risparmia il 9% su Amazon.

