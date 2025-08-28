Motosega o forbici da potatura? Questo kit 2-in-1 oggi costa il 17% in meno

Nel panorama degli strumenti per la cura del verde, si fa strada una soluzione che punta a semplificare e ottimizzare le operazioni di giardinaggio, offrendo agli appassionati la possibilità di intervenire su rami e piccoli tronchi con maggiore facilità e rapidità. Parliamo del kit combinato che propone, in un unico pacchetto, una motosega compatta e forbici da potatura. Oggi, il kit viene proposto a un prezzo promozionale di 99,99 euro, con uno sconto del 17% rispetto al listino, dettaglio che rende la proposta ancora più interessante per chi desidera rinnovare il proprio parco attrezzi senza eccessivi investimenti.

Kit combinato per la cura del verde: cosa offre e come funziona

Il sistema si compone di una motosega da 6 pollici e di forbici da potatura con apertura fino a 33 mm, entrambe alimentate da motori brushless, una tecnologia che negli ultimi anni ha segnato un passo avanti importante nel settore degli utensili elettrici. La scelta di adottare motori brushless permette di ottenere una maggiore efficienza, una riduzione dell’usura e una costanza nelle prestazioni anche in caso di utilizzo prolungato. In pratica, significa poter contare su strumenti che richiedono meno manutenzione e che offrono una durata superiore rispetto alle soluzioni tradizionali.

Dal punto di vista dell’autonomia, il kit mette a disposizione due batterie da 2000 mAh ciascuna, in grado di garantire fino a un’ora di lavoro complessivo senza necessità di ricarica. Un dettaglio non trascurabile è la compatibilità con le batterie Makita da 18V, una caratteristica che può risultare particolarmente utile a chi già utilizza altri dispositivi dello stesso brand.

Entrambi gli strumenti sono stati progettati tenendo conto delle esigenze di sicurezza: la motosega integra un sistema di blocco anti-avviamento accidentale e una lubrificazione automatica della catena, due accorgimenti che contribuiscono a ridurre i rischi durante l’uso e a mantenere l’efficienza dell’attrezzo nel tempo. Le forbici da potatura, invece, prevedono una doppia attivazione del grilletto per entrare in funzione, minimizzando così la possibilità di attivazioni involontarie. È presente anche una modalità di chiusura automatica della lama, che si attiva tenendo premuto il grilletto per alcuni secondi.

Dal punto di vista della maneggevolezza, il kit si distingue per pesi contenuti: la motosega pesa 1,4 kg, mentre le forbici si fermano a 1,03 kg, entrambe comprensive di batteria. Questi valori facilitano l’utilizzo anche da parte di chi non dispone di particolare forza fisica, rendendo il kit adatto a un pubblico ampio, dagli appassionati più esperti a chi si avvicina per la prima volta alla cura del verde domestico.

Oltre ai due strumenti principali, il pacchetto comprende due batterie, un caricabatterie e una serie di accessori utili per la manutenzione ordinaria. In questo modo, si ha a disposizione tutto il necessario per iniziare a lavorare senza dover ricorrere ad acquisti aggiuntivi.

Questo kit combinato motosega e forbici da potatura rappresenta una proposta pensata per chi cerca un equilibrio tra semplicità d'uso, efficienza e attenzione alla sicurezza.

