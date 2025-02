Motorola Edge 50 Neo è il mid-range da comprare: prezzo basso e prestazioni top

Gli smartphone di fascia media vengono spesso considerati come i migliori per il loro rapporto qualità prezzo ed è proprio così. Spesso garantiscono ottime prestazioni che non hanno nulla da invidiare ai top di gamma se non per qualche piccola cosa. E oggi puoi avere il bellissimo Motorola Edge 50 Neo a soli 310 euro, in offerta su Amazon.

Si tratta di uno smartphone davvero eccellente con uno spazio di archiviazione molto grande e una marea di RAM per garantire velocità in multitasking e per i giochi più recenti. E poi se preferisci questa offerta ti dà la possibilità di acquistare subito e pagare in comode rate con Cofidis al checkout.

Motorola Edge 50 Neo: uno smartphone intelligente

Motorola Edge 50 Neo ha un design accattivante e dal peso di soli 171 g per uno spessore di 8,1 mm più la protezione certificata IP68 di resistenza all'acqua e alla polvere. Possiede un bellissimo display OLED da 6,36 pollici con risoluzione Super HD e un refresh rate fino a 120 Hz. Inoltre possiede una batteria bella grande da 4310 mAh che potrai ricaricare con il cavo a 68 W e in modalità wireless a 15 W.

A bordo troviamo il sistema operativo Android 14 con il potente processore MediaTek 7300 che in questa versione viene spinto dalla bellezza di 12 GB di RAM. Ci sono poi ben 512 GB di memoria interna praticamente inesauribili.

Super anche il comparto fotografico dove troverai una fotocamera principale da 50 MP con sensore Sony LYTIA e ultra-grandangolare da 13 MP per scatti davvero incredibili. Anche la fotocamera frontale non è per niente male con i suoi 32 MP.

Se non conoscevi le caratteristiche di questo smartphone sono certo che adesso sei convinto anche tu che sia la migliore scelta nella fascia media. Quindi non fartelo scappare. Vai subito su Amazon e acquista il tuo Motorola Edge 50 Neo a soli 310 euro, in offerta su Amazon. Concludi subito il tuo ordine e lo riceverai a casa già domani senza ulteriori costi. Solo per i clienti Prime.