Motore potente e tagli netti: le forbici elettriche per il tuo giardino al 30% in meno

Aggiungi un nuovo strumento per la cura del verde al tuo arsenale: queste forbici elettriche propongono un’alternativa pratica agli strumenti manuali e tradizionali, specialmente per interventi di potatura su rami di varie dimensioni. Oggi sono disponibili su Amazon a 56,85 euro, con uno sconto del 30%.

Struttura solida e taglio preciso

Queste forbici elettriche si distinguono per la presenza di una lama in acciaio al titanio SK5 ad alto tenore di carbonio, una soluzione tecnica che assicura non solo una maggiore resistenza all’usura, ma anche una qualità di taglio superiore rispetto a molti prodotti concorrenti. La regolazione dell’apertura della lama su due livelli, 25mm e 40mm, consente di adattare lo strumento sia a piccoli interventi su piante ornamentali che a lavori più impegnativi su alberi da frutto o arbusti di medie dimensioni.

Un aspetto che spesso non viene valorizzato negli strumenti di questo tipo riguarda la sicurezza d’uso, ma in questo caso la progettazione delle forbici ha posto particolare attenzione a tale tema. Il sistema di doppio interruttore richiede infatti una doppia azione per l’accensione, minimizzando così il rischio di avvii accidentali, una caratteristica che può fare la differenza. L’impugnatura ergonomica, dotata di rivestimento in gomma antiscivolo e supporto triangolare, si dimostra efficace nel ridurre l’affaticamento della mano anche durante sessioni prolungate.

Uno dei punti di forza è rappresentato dalla dotazione di due batterie al litio da 21V e 2000mAh, che assicurano un’autonomia fino a 7 ore di utilizzo continuativo. In termini pratici, questo si traduce nella possibilità di effettuare circa 8000 tagli consecutivi con una sola carica, un valore che permette di affrontare con tranquillità anche le potature più estese in giardini di grandi dimensioni, parchi o serre. Le dimensioni contenute e il peso di 2,5 kg rendono infine queste forbici particolarmente maneggevoli.

Queste forbici elettriche offrono una combinazione equilibrata tra tecnologia, praticità e prezzo contenuto. Non è necessario essere giardinieri esperti per apprezzarne i vantaggi: anche chi si avvicina per la prima volta alla potatura può usarle senza problemi. Acquistale oggi su Amazon con uno sconto del 30%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.