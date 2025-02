Morbida, resistente e bella: il capo essenziale per ogni giovane atleta è questa felpa Adidas, MAXI OFFERTA

Adidas è un brand che non necessita di presentazioni: un caposaldo della moda sportiva e casual e oggi, su Amazon, la sua felpa con cappuccio dedicata ai bambini e ragazzi viene messa in promozione con uno sconto attivo del 38% ed un prezzo totale, finale e completo di 24,99€. Acquistala ora su Amazon!

Felpa Adidas: tutte le caratteristiche di questo capo iconico e senza tempo

La felpa Adidas Entrada 22 Sweat è la scelta perfetta per bambini e ragazzi che desiderano un capo comodo, pratico e dallo stile sportivo. Realizzata con una composizione di 70% cotone e 30% poliestere riciclato, offre un mix ideale di morbidezza, resistenza e attenzione all’ambiente.

Questa felpa è dotata di un cappuccio che garantisce protezione nelle giornate più fresche e di una pratica tasca a marsupio, perfetta per tenere le mani al caldo o per riporre piccoli oggetti. Gli orli a coste assicurano una vestibilità stabile e confortevole, adattandosi perfettamente alla silhouette.

Grazie alla vestibilità regolare, la felpa Adidas Entrada 22 garantisce libertà di movimento, rendendola ideale per l’attività sportiva e il tempo libero. Per una vestibilità ancora più comoda, si consiglia di acquistare una taglia più grande.

Il tipo di chiusura Pull On rende la felpa estremamente pratica e facile da indossare, mentre la tessitura in tela assicura resistenza e durata nel tempo. Inoltre, è semplicissima da mantenere sempre pulita: basta lavarla in lavatrice seguendo le istruzioni riportate sull’etichetta. Perfetta per affrontare le giornate con un look sportivo e dinamico, è un must-have per ogni giovane appassionato di sport e moda!

Oggi, su Amazon, la felpa Adidas con cappuccio dedicata ai bambini e ragazzi viene messa in promozione con uno sconto attivo del 38% ed un prezzo totale, finale e completo di 24,99€. Approfittane ora e non lasciartela scappare!