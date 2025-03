Monitora la tua salute con precisione: Beurer PO 30, compatto e affidabile, tuo con il 15% di sconto

Il Beurer PO 30 è un saturimetro progettato per monitorare in modo rapido e affidabile la saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) e la frequenza cardiaca. Ideale per chi ha bisogno di tenere sotto controllo questi parametri per motivi di salute o attività sportive, si distingue per compattezza, semplicità d’uso e precisione nella misurazione.

Grazie allo sconto del 15% su Amazon, è disponibile al prezzo conveniente di 16,90€, rendendolo un dispositivo accessibile per chiunque voglia uno strumento affidabile e sempre a portata di mano.

Beurer PO 30 in offerta su Amazon: saturimetro compatto e preciso a soli 16,90€

L’utilizzo è intuitivo e immediato. Basta posizionare il dito all'interno del sensore per ottenere in pochi secondi la lettura della saturazione di ossigeno e del battito cardiaco. Lo schermo a LED ad alta leggibilità mostra chiaramente i valori rilevati, facilitando la consultazione anche a persone anziane o con difficoltà visive. Il design compatto e leggero permette di trasportarlo facilmente in borsa o nello zaino, rendendolo un accessorio perfetto per l’uso domestico, in viaggio o durante attività sportive come escursioni in alta quota o allenamenti intensivi.

La precisione del sensore garantisce misurazioni affidabili, un aspetto fondamentale per chi soffre di patologie respiratorie, asma o problemi cardiaci. Il dispositivo si spegne automaticamente dopo pochi secondi di inattività, ottimizzando il consumo energetico e prolungando la durata delle batterie. L’indicatore di batteria scarica segnala il momento in cui è necessario sostituire le pile, evitando interruzioni improvvise durante l’uso.

La vestibilità comoda del sensore assicura una misurazione senza fastidi, adattandosi a diverse dimensioni di dita senza stringere eccessivamente. La sua affidabilità è confermata dall’utilizzo in ambito domestico e professionale, dove viene scelto per la sua precisione e facilità d’uso.

Grazie all’offerta su Amazon lo puoi acquistare a soli 16,90€; l’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese.