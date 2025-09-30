Monitora la pressione a casa con il misuratore smart: ha anche l'app ed è in offerta

Monitorare la pressione arteriosa a casa può essere un supporto prezioso per la prevenzione cardiovascolare. Con il misuratore da braccio OMRON X4 Smart puoi farlo in semplicità e visualizzare i risultati direttamente sul tuo smartphone: oggi è disponibile su Amazon a 56,94 euro, scontato del 29%. Il dispositivo è certificato secondo i protocolli della European Society of Hypertension e dell’ISO e supporta la connessione Bluetooth, attraverso cui è possibile sincronizzare i risultati direttamente con l’app.

Controllare la pressione con le giuste certificazioni

Uno degli aspetti che meritano di essere sottolineati riguarda la certificazione secondo i protocolli della European Society of Hypertension e dell’International Organization for Standardization, che assicurano precisazione nelle misurazioni. Il dispositivo, inoltre, è validato anche per l’utilizzo da persone affette da diabete e donne in gravidanza con preeclampsia.

L’integrazione con l’app OMRON Connect, disponibile sia per dispositivi iOS che Android, consente di sincronizzare automaticamente ogni misurazione via Bluetooth. Un vantaggio concreto per chi desidera monitorare nel tempo l’andamento della pressione, visualizzando medie e trend direttamente sul proprio smartphone. La possibilità di condividere in modo semplice e immediato i dati con il medico curante rende il monitoraggio ancora più efficace.

Il bracciale Intelli Wrap Cuff si adatta a circonferenze comprese tra 22 e 42 cm, per misurazioni sempre affidabili e con ridotto rischio di errori dovuti a un posizionamento non corretto. Il display LCD, ampio e di facile lettura, visualizza chiaramente i valori di pressione sistolica, diastolica e la frequenza cardiaca, segnalando eventuali anomalie come aritmie o valori di ipertensione.

Il dispositivo si adatta anche all’uso familiare grazie alla memorizzazione di 60 misurazioni per ciascuno dei due utenti. La confezione comprende quattro batterie AA, una custodia per il trasporto e il manuale d’istruzioni. Per chi preferisce una soluzione fissa, è disponibile separatamente l’adattatore per l’alimentazione a rete elettrica.

Un aspetto da non trascurare è la classificazione come dispositivo medico, che permette di usufruire della detrazione fiscale prevista dalla normativa vigente. Per chi è alla ricerca di un dispositivo affidabile e tecnologicamente avanzato per monitorare la pressione a casa, l’OMRON X4 Smart è l’ideale: acquistalo ora con uno sconto del 29%.

