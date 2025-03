Misura temperatura e umidità con questo igrometro in offerta Amazon

Uno strumento interessante da avere in casa, ed essenziale per serre e giardini, è questo igrometro che ti permette di misurare facilmente temperatura e umidità dell'aria. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 9,86 euro, con tanto di consegna velocissima che è prevista addirittura in giornata nelle città che supportano questo servizio, altrimenti nelle canoniche 24 ore al massimo.

Igrometro in offerta: come funziona

Questo termometro e igrometro è la soluzione perfetta per tenere sotto controllo temperatura e umidità in casa, in serra o in giardino: è compatto, preciso e facile da usare permettendoti di monitorare le condizioni ambientali con un semplice sguardo così da creare il clima ideale per la tua salute, per quella delle tue piante o per eventuali strumenti delicati.

Dotato di un sensore ad alta precisione, è in grado di rilevare la temperatura con un range da -50°C a +70°C e una precisione di ±1,0°C, mentre l’umidità è misurata con un’accuratezza di ±5%RH. I dati vengono aggiornati ogni 10 secondi per darti delle informazioni sempre affidabili e in tempo reale, tramite un display chiaro e leggibile perfetto per ogni ambiente in cui tu decida di installarlo: camera da letto, cucina, salotto fino a serre o magazzini.

Le dimensioni sono davvero compatte, dato che parliamo di 48 x 28,6 x 15,2 mm, il che lo rendono discreto e funzionale, con un design moderno che si adatta a qualsiasi spazio senza risultare pacchiano o ingombrante. Si alimenta con due batterie LR44 che troverai già incluse nella confezione, in modo che tu possa utilizzarlo subito.

L'acquisto perfetto insomma per avere un monitoraggio continuo e preciso del tuo ambiente: si adatta a vari scenari, ad esempio per piante, strumenti musicali, cantine o semplicemente per chi punta ad avere un clima ottimale in casa. Approfitta di questo sconto Amazon per acquistarlo a soli 9,86 euro, con spedizione e consegna immediata.