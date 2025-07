Mini speaker JBL impermeabile, perfetto per la spiaggia: super sconto del 20%

Piccola ma super efficiente: la cassa Bluetooth JBL GO 4 è la soluzione per ascoltare musica in spiaggia, in piscina, al fiume oppure ovunque tu voglia, grazie alla certificazione IP67 che la protegge completamente da acqua e polvere. Oggi puoi acquistarla a 39,99 euro su Amazon, con uno sconto del 20%.

Dimensioni ridotte, audio sorprendente

Una delle peculiarità di questo modello è la capacità di offrire prestazioni audio di livello, nonostante le dimensioni estremamente contenute. Con i suoi 4,2 x 9,43 x 7,52 cm e un peso di appena 190 grammi, JBL GO 4 trova facilmente spazio nello zaino o anche in una tasca capiente. Il merito va alla tecnologia JBL Pro Sound, che assicura una riproduzione fedele delle frequenze e una presenza dei bassi superiore rispetto alla media degli speaker di questa fascia. Il risultato è un ascolto che resta bilanciato anche quando si aumenta il volume, dettaglio non scontato per dispositivi così compatti.

Sul fronte dell’autonomia, JBL GO 4 offre una batteria da 850 mAh che consente fino a 7 ore di riproduzione continua, con la possibilità di estendere l’ascolto fino a 9 ore attivando la funzione Playtime Boost. La ricarica avviene tramite porta USB Type-C, soluzione ormai standard che garantisce tempi di ricarica contenuti (circa 3 ore) e praticità. Il cavo è incluso nella confezione.

Uno degli aspetti che caratterizzano maggiormente questo modello è la certificazione IP67, che garantisce una protezione completa da acqua e polvere. Questo significa che l’altoparlante può essere utilizzato senza preoccupazioni in ambienti umidi o polverosi, come piscina, spiaggia o persino sotto la doccia.

Per quanto riguarda la connettività, JBL GO 4 permette di collegare due dispositivi per ottenere un effetto stereo oppure di espandere l’ascolto sincronizzando più altoparlanti compatibili grazie alla tecnologia JBL Auracast. La gestione delle impostazioni e degli aggiornamenti firmware è affidata all’app JBL Portable, che si distingue per un’interfaccia intuitiva e opzioni di personalizzazione che consentono di adattare l’esperienza d’uso alle proprie preferenze.

Oltre alle funzionalità principali, il dispositivo include una serie di accorgimenti pensati per semplificare l’utilizzo quotidiano, come la presenza di una comoda cinghia integrata per il trasporto e la compatibilità con le principali piattaforme di streaming tramite Bluetooth.

La cassa Bluetooth JBL GO 4 è pronta a diventare la tua nuova alleata estiva in qualsiasi occasione. Non perdere la promozione in corso su Amazon: acquistala con uno sconto del 20% .

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.