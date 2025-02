Mini motosega Seesii CH610: il tuo alleato per il giardinaggio è in DOPPIO SCONTO Amazon

La mini motosega Seesii CH610 è perfetta per il fai da te e in particolar modo per delle attività di giardinaggio autonome. Facile da usare e molto efficace. Su Amazon, oggi, viene applicato uno sconto del 33% + 5% di coupon proprio su questa mini motosega che viene venduta al costo totale e finale d'acquisto di 37,99€. Approfitta adesso della promozione!

Mini motosega: tutte le caratteristiche di questo prodotto

Con questa mini motosega a batteria, è possibile tagliare rapidamente i rami in eccesso all'interno del tuo giardino, cortile e in altri ambienti di disboscamento. È più efficiente, più leggero, più durevole e può essere utilizzato sia da principianti che da persone più esperte. Questa motosega è dotata di lubrificazione del serbatoio dell'olio.

La catena può essere lubrificata automaticamente, riducendo così la resistenza all'attrito della catena di trasmissione quando si utilizza la sega elettrica a batteria e ottenendo un taglio regolare. Con una velocità della motosega di 16,4 piedi/s, bastano circa 10 secondi per tagliare un tronco con un diametro di 15 cm, proprio come tagliare il burro.

Questa motosega elettrica ricaricabile è dotata di due batterie da 2.200mAh da 21V e di un caricatore rapido che consente di continuare a durare fino a 50-60 minuti. Le batterie ricaricabili con protezione da sovraccarico e temperatura garantiscono una durata della batteria molto più lunga. C'è un indicatore di stato della batteria per controllare facilmente la carica.

Questa mini motosega ha aggiunto un interruttore di blocco di sicurezza e un paraspruzzi. Per evitare l'avvio accidentale, il blocco di sicurezza e il grilletto devono essere premuti contemporaneamente per avviare la sega. Il deflettore antispruzzo impedisce ai trucioli di legno di schizzare durante il lavoro.

