Mini Motosega Avhrit: praticità e potenza per la cura del verde domestico

La mini motosega Avhrit a batteria rappresenta una soluzione compatta e potente per la manutenzione del verde domestico, con un equilibrio perfetto tra praticità e prestazioni. Disponibile a un prezzo accessibile di 69,99 euro, approfittando del coupon da 20€, si distingue per caratteristiche tecniche che semplificano il lavoro di potatura.

Con una potenza di 900 watt e un peso di appena 1,5 kg, questa motosega è progettata per offrire prestazioni ottimali anche in sessioni di lavoro prolungate.

La durata della batteria, alimentata da due unità agli ioni di litio da 4,0 Ah, garantisce fino a 60 minuti di autonomia, con un tempo di ricarica che varia tra le 2 e le 3 ore.

Questo la rende ideale per chi desidera uno strumento pronto all'uso senza dover attendere lunghi tempi di ricarica.

Inoltre, il sistema di lubrificazione automatica della catena, con un serbatoio da 30 ml, elimina la necessità di interventi manuali frequenti, migliorando ulteriormente l'esperienza d'uso.

La regolazione della tensione della catena, effettuabile senza l'ausilio di attrezzi, contribuisce a semplificare la manutenzione, rendendo il prodotto adatto anche ai meno esperti.

La sicurezza è un elemento chiave: la motosega è dotata di un interruttore di blocco per prevenire avvii accidentali e di un paraspruzzi che protegge l'operatore dai detriti durante l'uso.

La confezione include accessori pensati per la protezione dell'utente, come occhiali e guanti specifici, oltre a una catena di ricambio, un caricatore e un cacciavite per eventuali regolazioni.

Le dimensioni compatte (41,5 x 33,5 x 11,5 cm) e il peso complessivo di 3 kg con batterie incluse permettono un utilizzo agevole anche con una sola mano, un vantaggio significativo per chi cerca praticità senza rinunciare alla potenza.

La borsa per il trasporto inclusa consente di riporre e trasportare comodamente tutti gli accessori, rendendo il prodotto perfetto per l'uso domestico.

Grazie a queste caratteristiche, l'Avhrit Mini Motosega a batteria si posiziona come uno strumento indispensabile per chi desidera mantenere il proprio giardino in ordine con facilità e senza compromessi. Scopri di più su questa mini motosega e approfitta di un prodotto che combina efficienza, sicurezza e comfort d'uso in un unico dispositivo.

