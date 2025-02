Migliora l'audio del tuo home cinema con la Soundbar 5.0 canali, oggi in doppio sconto su Amazon

Opportunità da non perdere su Amazon su questa soundbar 5.0 canali del marchio ULTIMEA disponibile con uno speciale doppio sconto. Progettata con un inedito design staccabile della parte centrale, che ti permette di personalizzare la disposizione del suono, puoi acquistarla a soli 99,99 euro invece di 129,99. Per averla a questo prezzo devi spuntare la casella del coupon sconto che trovi in pagina.

Soundbar Apollo S70: audio immersivo e design futuristico

Con questa soundbar potrai avere un'esperienza home cinema coinvolgente e potente: grazie ai suoi 5.0 canali e ai 5 driver full-range avanzati, potrai godere di un suono bilanciato e avvolgente che ti aiuterà a migliorare l'audio della tua TV o del PC. I magneti di alto livello aerospaziale e i diaframmi compositi garantiscono infatti dialoghi chiari e prestazioni cristalline, mentre alla porta sub-out dedicata potrai collegare un subwoofer esterno per potenziare i bassi.

La retroilluminazione RGB dinamica con 6 modalità preimpostate e milioni di colori tra cui scegliere è una chicca che non si vede spesso in questo genere di prodotti: le luci, infatti, si sincronizzano con il suono creando un'atmosfera perfetta per ogni occasione.

Altra caratteristica peculiare è il design modulare e staccabile: il canale centrale può essere separato in due parti per adattarlo meglio agli spazi della tua casa o metterli insieme per avere un effetto più compatto e potente. Tutto ciò è gestibile tramite l'app Ultimea per smartphone, con cui personalizzare il suono e l'illuminazione con dei semplici tocchi sullo schermo. Potrai contare su ben 121 preset EQ e una regolazione a 10 bande con modalità ottimizzate per film, musica, videogiochi, sport e molto altro ancora.

Infine, il Bluetooth 5.3 ti garantirà una connessione stabile e senza ritardi: potrai contare anche su diverse opzioni di collegamento, tra cui HDMI-ARC, ottico e AUX. Facile da montare o da posizionare su parete, la soundbar Ultimea Apollo S70 a 99,99 euro è un affare che non puoi farti scappare.