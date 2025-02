Migliora la tua connessione con il ripetitore WiFi COOYA: copertura fino a 10.000 mq e supporto per 35 dispositivi, OFFERTISSIMA

Un ripetitore WiFi è un dispositivo che permette di dire addio alle zone morte in casa (o in ufficio) in cui non arriva o arriva debole, la copertura della rete WiFi. Oggi, Amazon pensa alle tue esigenze di rete e lo fa mettendo in offerta con un piccolo ma significativo sconto del 5% questo ripetitore WiFi che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 18,57€. Acquistalo ora su Amazon in offerta!

Ripetitore WiFi in promozione su Amazon: ecco le caratteristiche del prodotto

Addio alle zone morte del WiFi: questo ripetitore è dotato di 4 antenne esterne ad alte prestazioni, coprendo fino a 10.000 sq.ft con maggiore penetrazione e nessuna perdita di segnale attraverso le pareti. Dalle camere da letto ai bagni, ai garage, agli scantinati e ai giardini, goditi il segnale WiFi ovunque.

Questo extender utilizza la più recente tecnologia di frequenza a doppia banda (300Mbps/2.4GHz, 860Mbps/5GHz), fornendo una velocità WiFi stabile fino a 1200Mbps, consentendo di godere di navigazione web, giochi o streaming video con alta velocità internet.

Questo device dispone di due modalità: modalità AP e ripetitore WiFi, la modalità AP fornisce connessioni cablate e la modalità ripetitore WiFi fornisce connessioni wireless. Per l'estensione wifi con porta Ethernet, basta collegare la console di gioco, la TV o altri dispositivi per raggiungere la massima velocità.

Dotato, inoltre, di un chip di sicurezza finanziaria di livello bancario, questo extender supporta i protocolli WPA/WPA2 avanzati che proteggono la tua casa e la tua privacy online. Infine segnaliamo la sua ampia compatibilità: può essere utilizzato con qualsiasi router Internet wireless 802.11b/g/n.

Oggi, Amazon pensa alle tue esigenze di rete e lo fa mettendo in offerta con un piccolo ma significativo sconto del 5% questo ripetitore WiFi che viene venduto al costo totale e finale d'acquisto di 18,57€. Ordinalo ora e ricevilo in pochi giorni!