Migliora la qualità delle tue videochiamate e sorveglia la tua casa con la telecamera da interni Beghelli, ora con il 40% di sconto

La webcam di Beghelli è una telecamera Wi-Fi da interno pensata per monitorare la casa, l’ufficio o qualsiasi ambiente con semplicità e sicurezza. È dotata della risoluzione Full HD 1080p, di un sensore di movimento, della visione notturna e del controllo remoto tramite app dom-e; permette di tenere sotto controllo gli spazi in tempo reale, direttamente dallo smartphone.

Grazie all’audio superiore bidirezionale, puoi anche comunicare con chi si trova vicino alla telecamera. Pensa che su Amazon è disponibile a soli 17,89€, con uno sconto del 40%. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo e la consegna è celere e immediata grazie al servizio di Prime.

Beghelli Webcam Full HD 1080p: sorveglianza smart con controllo remoto, ora in offerta su Amazon

Il sensore da 2 Megapixel offre immagini chiare e ben definite, permettendo di visualizzare ogni dettaglio con precisione. Va benissimo per monitorare la casa, i bambini, gli animali domestici o l’ufficio; la webcam in questione assicura una qualità visiva superiore anche in condizioni di scarsa illuminazione.

Grazie agli infrarossi integrati, la webcam di Beghelli ti promette riprese nitide anche al buio, permettendo di monitorare l’ambiente 24 ore su 24, senza perdere nessun dettaglio. Il sensore di movimento intelligente rileva attività sospette e invia notifiche immediate all’app dom-e, consentendoti di intervenire tempestivamente se necessario.

L’app dedicata dom-e permette di gestire la webcam da qualsiasi luogo, ruotando l’obiettivo per cambiare angolazione, avviare la registrazione o comunicare tramite l’audio bidirezionale. Si collega facilmente alla rete Wi-Fi, senza bisogno di cavi complicati. Essendo piccola puoi posizionarla su qualsiasi superficie o, se lo preferisci, puoi montarla su una parete per una visuale ottimale dall’alto.

Per concludere, noi ti consigliamo di acquistare webcam da interni di Beghelli visto che dispone di funzioni premium ma ad un costo veramente irrisorio. Dispone poi dell’audio bidirezionale, del rilevamento del movimento ed è pienamente compatibile con l’app dom-e; la trovi su Amazon a soli 17,89€, con il 40% di sconto. Ci sono le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.