Midea NTH20-22ER: stufetta elettrica a basso consumo con modalità ECO, scontata del 36% su Amazon

La Midea NTH20-22ER è una stufetta elettrica a basso consumo con tecnologia ceramica, progettata per offrire riscaldamento rapido e uniforme in ambienti domestici. Il dispositivo ha una potenza massima di 2000W, due livelli di temperatura, modalità ECO, timer 24 ore e termostato ambiente. È in vendita su Amazon a 44,90 euro, con IVA e spese di spedizione comprese, e uno sconto del 36%.

Midea NTH20-22ER: stufetta elettrica ceramica da 2000W con timer, modalità ECO e termostato integrato

La tecnologia ceramica consente di raggiungere rapidamente la temperatura desiderata, mantenendo un consumo energetico contenuto. Il sistema garantisce un funzionamento più silenzioso rispetto alle stufette tradizionali, rendendolo adatto anche all’uso in camera da letto o in ufficio.

Il dispositivo offre due modalità di potenza, una più bassa per il mantenimento del calore e una più elevata per un riscaldamento veloce. La modalità ECO regola automaticamente il livello di calore in base alla temperatura ambiente, ottimizzando i consumi.

Il termostato integrato permette di impostare con precisione la temperatura desiderata, evitando sprechi energetici. Una volta raggiunto il valore impostato, la stufetta si arresta e riparte solo quando necessario, mantenendo costante il comfort.

Il timer programmabile fino a 24 ore consente di pianificare l’accensione e lo spegnimento, utile per chi desidera trovare la stanza calda al mattino o al rientro a casa, senza lasciare il dispositivo acceso tutto il giorno.

Il design compatto e verticale si adatta facilmente ai piccoli spazi. La maniglia integrata facilita lo spostamento da una stanza all’altra. Il sistema di sicurezza include protezione da surriscaldamento e spegnimento automatico in caso di ribaltamento.

La Midea NTH20-22ER è una stufetta ceramica efficiente e silenziosa, pensata per riscaldare ambienti medio-piccoli in modo pratico e sicuro. Con modalità ECO, timer 24H e termostato, consente un uso personalizzato e a basso consumo. Il prezzo di 44,90 euro, con sconto del 36%, IVA e spese di spedizione comprese, la rende una soluzione accessibile per affrontare il freddo senza sprechi.