Microsoft Surface Laptop 7ª Gen: il super-portatile AI è scontato di 230€ su Amazon

Il Microsoft Surface Laptop da 13,8 pollici, nella sua settima edizione, è un Copilot+ PC che porta con sé grande potenza ed efficienza energetica. Con processore Snapdragon X Plus e 16GB di RAM, questo dispositivo è un vero e proprio compagno di lavoro e creatività, pronto a portare a termine qualsiasi compito senza il minimo sforzo. E se si guarda al mercato dei top di gamma, oggi il suo prezzo non è nemmeno così esagerato: su Amazon, con lo sconto del 19%, può essere acquistato a 999€, inclusa spedizione.

Microsoft Surface Laptop 7ª Gen: l'AI accelera lavoro e creatività

Grazie al nuovo processore Snapdragon X Plus, questo Surface Laptop è - a detta di Microsoft - più veloce del MacBook Air con chip M3, offrendo un’esperienza fluida e reattiva per ogni attività, dalla produttività quotidiana fino alle applicazioni più avanzate. Il chip integra anche una NPU, fondamentale per l'esecuzione di applicazioni e funzioni basate sull’intelligenza artificiale. Queste novità fanno del Surface Laptop un Copilot+ PC, in grado di sfruttare al massimo sia l'assistente AI di Microsoft (Copilot, appunto) che i software sviluppati da terzi, come quelli per l'editing di foto e video o la progettazione.

Questo però non è solo un campione di performance. Microsoft ha infatti pensato di regalare agli utenti un'esperienza visiva di un livello eccezionale. Tutto passa attraverso il display touchscreen PixelSense Flow da 13,8 pollici, dotato di una risoluzione di 2304 x 1536 pixel, un'ampia gamma cromatica, della tecnologia Dolby Vision IQ e di una frequenza di aggiornamento dinamica che arriva fino a 120Hz. In altri termini, che tu stia lavorando su un progetto creativo, guardando un film o semplicemente navigando sul web, ogni dettaglio apparirà incredibilmente vivido e realistico.

Trattandosi di un top di gamma, anche il design è studiato nei minimi dettagli: è un perfetto equilibrio tra eleganza e funzionalità. La scocca in alluminio rende il dispositivo leggero (solo 1,3 kg) ma anche resistente, mentre la tastiera retroilluminata e trackpad ampio e preciso assicurano una perfetta praticità di utilizzo.

Per il massimo della reattività e produttività ci sono poi 16GB di RAM, un SSD da 256GB, due porte USB-C 4 (con ricarica e funzione DisplayPort), una USB-A, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.4 e una fotocamera Surface Studio FHD con ottimizzazioni AI. È chiaro dunque che questo è il laptop perfetto per i professionisti, soprattutto oggi che su Amazon è scontato di 230€.