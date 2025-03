Microonde e Grill in un solo prodotto: qualità Samsung e prezzo mai visto prima

Hai mai desiderato un forno a microonde che non si limiti a scaldare, ma che ti permetta di preparare piatti gourmet in modo facile e veloce? Il Samsung SmartOven oggi costa solamente 139,99€ ed è qui per trasformare la tua cucina in un vero laboratorio di cucina innovativo.

Con il suo design elegante e le incredibili funzionalità, questo microonde combinato è l'alleato perfetto per chi cerca velocità e versatilità, senza compromettere la qualità del cibo.

Facile da usare e da pulire, perfetto per ogni tipo di cucina

Il Samsung SmartOven non è il solito microonde: grazie alla funzione di cottura ventilata, puoi cuocere i tuoi piatti come in un forno tradizionale, ma con la velocità del microonde. Il Fresh Menù ti offre una varietà di ricette pre-programmate, pensate per rispondere a tutte le tue voglie in un batter d’occhio, dalla pizza fatta in casa a piatti più complessi.

La combinazione di microonde e grill ti permette di ottenere un cibo croccante all’esterno e morbido all’interno, ideale per preparare piatti come lasagne, crocchette di pollo o anche toast gourmet. Con il microonde e il grill, avrai sempre la potenza giusta per qualsiasi tipo di preparazione.

Con i suoi 28 litri di capacità, il Samsung SmartOven è abbastanza spazioso da cuocere piatti per tutta la famiglia, ma non occupa troppo spazio in cucina grazie alle dimensioni compatte. Il pannello di controllo è intuitivo, con una manopola rotante che ti permette di scegliere facilmente le modalità di cottura, mentre i programmi pre-impostati ti fanno risparmiare tempo.

Non importa se hai bisogno di scaldare una tazza di caffè o cucinare un pasto completo: questo forno a microonde - che oggi ti costa solamente 139,99€ ti aiuterà a fare tutto in un lampo, senza rinunciare alla qualità del cibo.