Micrometro digitale per misurazioni ultra precise: è in offerta su Amazon scontato dell'11%

Il micrometro digitale del marchio Mcbazel è pensato per misurazioni precise in ambito professionale e hobbistico: è in offerta su Amazon a 32,99 euro, scontato dell'11%. Si tratta di un accessorio eccellente, dal punto di vista delle prestazioni: la precisione di lettura è di 0,01 mm, mentre grazie al display LCD, ampio e leggibile, è possibile passare dal sistema metrico a quello imperiale. La testa di misura in lega di acciaio duro resiste alla corrosione e mantiene stabile l’accuratezza nel tempo.

Precisione e praticità in un unico strumento

Uno degli aspetti che più caratterizzano questo modello è la precisione di lettura di 0,01 mm. Il display LCD, ampio e ben leggibile, permette di consultare immediatamente i dati, così da evitare errori. La possibilità di passare con semplicità dal sistema metrico a quello imperiale, grazie a un’interfaccia intuitiva, aggiunge versatilità.

La testa di misura è realizzata in lega di acciaio duro resistente alla corrosione. La custodia protettiva in materiale composito PP+ABS, progettata per assorbire eventuali urti, protegge lo strumento da cadute accidentali. Piccoli accorgimenti che, nell’uso quotidiano, fanno la differenza soprattutto per i professionisti.

Il dispositivo funziona con una batteria CR2032 da 3V, inclusa nella confezione, che assicura una lunga autonomia. Questo micrometro digitale trova impiego in una vasta gamma di settori: dalla meccanica di precisione alla gioielleria, dalla lavorazione del legno alla modellistica, fino alle attività di controllo qualità in ambito industriale.

Senza dubbi un accessorio utile a professionisti e hobbisti, che oggi possono approfittare della promozione Amazon per risparmiare: acquistalo con uno sconto dell’11%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.