Memoria extra sempre a portata di mano: chiavetta da 128 GB per smartphone, ora con il 5% di sconto

Una chiavetta USB versatile e compatibile con più dispositivi, perfetta per espandere la memoria di iPhone, iPad, telefoni Android, Mac e PC. È di MUXXUE ed è dotata della classica porta USB, ha ben 128 GB di memoria interna, e permette di effettuare rapidamente il backup rapido di foto e video con un solo clic. Questo è l’accessorio ideale per chi ha bisogno di più spazio di archiviazione e trasferimenti veloci.

Grazie all’offerta lampo su Amazon, la puoi acquistare rapidamente a 19,94€ con uno sconto del 5%, un’ottima occasione per chi cerca una soluzione pratica per archiviare e trasferire file tra diversi dispositivi.

La chiavetta USB è dotata di tre connettori differenti, che la rendono compatibile con diversi dispositivi:

Lightning, per iPhone e iPad;

USB-C, per telefoni Android, MacBook e tablet compatibili;

, per telefoni Android, MacBook e tablet compatibili; USB-A, per PC e laptop.

Grazie a questa tripla compatibilità, è possibile trasferire file senza bisogno di cavi o connessioni internet, semplificando il backup e la condivisione dei dati. Con 128 GB di capacità, questa chiavetta consente di salvare migliaia di foto e ore di video, liberando spazio su smartphone e tablet. È perfetta per chi scatta molte foto o registra video in alta qualità, permette di conservare i ricordi senza occupare memoria interna del telefono.

La funzione di backup rapido consente di salvare foto e video con un solo tocco, evitando il rischio di perdita di dati. Il trasferimento dei file è veloce e sicuro, grazie alla compatibilità con USB 3.0, che garantisce una trasmissione rapida senza rallentamenti. La chiavetta ha un design leggero e compatto, facile da trasportare in tasca o in borsa. La struttura resistente assicura una lunga durata nel tempo, rendendola un accessorio affidabile per chi viaggia o lavora in mobilità.

Grazie all’offerta lampo con sconto del 5%, la chiavetta di MUXXUE da 128 GB con funzione 3 in 1 è ora disponibile su Amazon a 19,94€. Le spese di spedizione sono comprese nel prezzo.