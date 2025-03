Massima versatilità in cucina con il robot da cucina di Bosch, ora a prezzo regalo: costa meno di 90€

Il robot da cucina è quello strumento che aiuta a velocizzare la preparazione di piatti, e lo fa senza occupare troppo spazio. Sì, ma quale scegliere? In questo ultimo giorno della Festa delle Offerte di Primavera, Amazon rende il tutto un po' più semplice: il Bosch MultiTalent 3 con oltre 50 funzioni, 800W di potenza e tanti accessori in dotazione, può essere acquistato a soli 89 euro, spedizione compresa. È un ritorno, certamente molto gradito, al prezzo più basso mai registrato, dunque meglio approfittare subito della promo. Anche perché c'è una percentuale di richiesta di cui tener conto.

Oltre 50 funzioni e tanti accessori: il Bosch MultiTalent 3 è il robot da cucina del momento

Il MultiTalent 3 di Bosch può contare su un motore da 800W, una potenza che garantisce prestazioni elevate per ogni tipo di preparazione. Dalla lavorazione degli impasti per pane e dolci fino al taglio di verdure, la versatilità di questo dispositivo non può che essere un elemento di spicco. Le due velocità e la funzione Pulse permettono poi di adattare la potenza in base alla consistenza desiderata, assicurando così risultati perfetti in ogni occasione.

Tra gli accessori inclusi c'è ovviamente una ciotola, che in questo caso è da 2,3 litri. La sua capienza è abbastanza generosa per preparare porzioni abbondanti senza sporcare troppe stoviglie e, quindi, consumare molta acqua per il lavaggio. La ciotola poi è trasparente, quindi consente di monitorare lo stato degli impasti senza dover aprire il coperchio: basta una rapida occhiata per avere tutto sotto controllo, sempre.

Tornando agli accessori in dotazione, il MultiTalent 3 arriva con un disco in acciaio inox (per affettare e grattugiare verdure e non solo), una lama per impastare, delle lame MultiLevel6 per macinare e tagliare, un disco per montare panna e uova e un bicchiere da utilizzare per frullati, salse e altro. E sono tutti lavabili in lavastoviglie.

Come detto, il robot da cucina di Bosch occupa poco spazio. Ma come è possibile, se ci sono tutti questi accessori inclusi nella confezione? Molto semplicemente, grazie al sistema SmartStorage, gli accessori sopracitati possono essere riposti all'interno della ciotola quando il MultiTalent 3 non è in uso. Insomma, tutto sempre in ordine, e senza ingombrare i pensili. Acquistalo ora a soli 89 euro su Amazon.