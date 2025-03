Massima sicurezza, zero cavi: telecamera EZVIZ CB3 con design impermeabile, prezzo low-cost

La EZVIZ CB3 è una telecamera di sorveglianza Wi-Fi progettata per offrire sicurezza avanzata e massima praticità d’uso, grazie al suo design completamente senza fili e alla batteria a lunga durata.

Perfetta per il monitoraggio di spazi esterni come giardini, ingressi e cortili, garantisce un’installazione semplice senza bisogno di cablaggi, assicurando al tempo stesso immagini nitide e funzionalità avanzate per la protezione della casa. Affrettati, la trovi su Amazon a 69,99€, con spese di spedizione incluse, rappresenta una scelta ideale per chi cerca un sistema di sicurezza efficiente e facile da installare.

EZVIZ CB3 in offerta su Amazon: telecamera Wi-Fi a batteria per esterni a 69,99€

Uno dei principali vantaggi della EZVIZ CB3 è la sua batteria integrata con un’autonomia fino a 120 giorni, che elimina la necessità di ricariche frequenti e offre un controllo continuo senza interruzioni. Il design impermeabile certificato IP66 la rende resistente a pioggia, neve e polvere, permettendone l’utilizzo in qualsiasi condizione climatica.

La telecamera garantisce una qualità video in Full HD 1080p, con una resa dettagliata e chiara sia di giorno che di notte. La funzione di visione notturna a colori, supportata da illuminatori a LED, consente di registrare immagini dettagliate anche in ambienti con poca luce, offrendo maggiore sicurezza rispetto alle tradizionali telecamere in bianco e nero.

Il rilevamento intelligente delle persone basato su intelligenza artificiale distingue con precisione la presenza umana rispetto ad altri movimenti casuali, riducendo il numero di falsi allarmi causati da vento, animali o altri elementi di disturbo.

Ogni movimento sospetto viene notificato in tempo reale tramite l’app EZVIZ, permettendo di controllare l’area monitorata in qualsiasi momento dal proprio smartphone. Il sistema di allarme sonoro e visivo integrato aggiunge un ulteriore livello di protezione, attivando una sirena e una luce lampeggiante in caso di rilevamento di intrusi, scoraggiando eventuali tentativi di effrazione.

La memoria di archiviazione supporta sia schede microSD fino a 256GB, per un salvataggio locale dei video, sia l’archiviazione su cloud tramite il servizio EZVIZ CloudPlay, che consente di conservare le registrazioni in sicurezza e accedervi da qualsiasi dispositivo.

Grazie all’offerta Amazon a 69,99€ con spedizione inclusa, la EZVIZ CB3 è una delle migliori soluzioni per la videosorveglianza domestica.