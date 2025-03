Massima precisione, controllo e sicurezza: la sega traforo ideale per il fai-da-te IN PROMOZIONE

Se sei alla ricerca di un nuovo attrezzo per il tuo fai da te e per ampliare la tua collezione sei nel posto giusto. Su Amazon, oggi, viene messa in offerta con uno sconto attivo del 20% la sega traforo professionale per un costo totale e finale d'acquisto di 159,92€. Approfittane adesso e non perdere questa occasione!

Sega a traforo: ecco le caratteristiche

La sega da traforo Ryobi è perfetta per eseguire tagli precisi e delicati. Grazie alla sua versatilità può lavorare su materiali come legno, plastica e metalli teneri, rendendola uno strumento ideale per il fai da te. Questa sega da traforo ha una profondità di taglio di 52mm e un collo di cigno di 405mm che consente di lavorare su pezzi di grandi dimensioni.

Il motore ad induzione da 125W offre prestazioni stabili e una velocità variabile da 550 a 1600 giri/min, permettendoti di adattare la velocità in base al materiale e al tipo di taglio desiderato. La sostituzione della lama è rapida e senza attrezzi, garantendo una grande flessibilità nell'uso di lame.

La regolazione della tensione della lama è semplice, assicurando tagli sempre puliti e precisi. l piano di lavoro in alluminio e la base in ghisa riducono le vibrazioni, offrendo stabilità e comfort durante l'uso. La sega è dotata di un canale di aspirazione laterale per mantenere pulito lo spazio di lavoro, con la possibilità di collegare un aspirapolvere.

Si tratta, dunque, di un attrezzo indispensabile e professionale per chi vuole lavorare con precisione e praticità.

