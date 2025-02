Massima energia in un design ultra sottile: powerbank da 10.000mAh con ricarica rapida, OFFERTA FOLLE

Avere al giorno d'oggi un powerbank è fondamentale ed utile, in particolar modo per coloro che si trovano spesso fuori di casa e che utilizzano molto il telefono, sia per lavoro che per altro. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto dell'83% sul powerbank da 10.000mAh che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 16,99€. Un'occasione da non lasciarsi scappare: acquistalo ora in offerta!

Powerbank all'83% di sconto (sì, avete letto bene): offertissima Amazon

Con la più recente tecnologia di ricarica PD3.0 QC3.0, questo powerbank offre una ricarica rapida da 22,5 W che ricarica il telefono fino al 60% in 30 minuti, fino a tre volte più veloce rispetto ai caricabatterie tradizionali.

Questo powerbank assicura che il tuo telefono possa ottenere più energia nel minor tempo possibile, così puoi tornare al lavoro o al divertimento e non preoccuparti mai più di rimanere senza carica. Grazie alle dimensioni ultra-compatte entra facilmente nelle tasche, borse o borsette, sufficiente per soddisfare le tue esigenze di ricarica durante i tuoi viaggi.

Dotato di 2 tipi di porte di ingresso (Micro USB+USB C), puoi sceglierne una qualsiasi per ricaricare il powerbank stesso. USB C può essere utilizzata sia come porta di ingresso che di uscita, 2 porte USB-A e 1 porta di uscita USB C, e il powerbank supporta la ricarica e l'uso simultaneo, può caricare rapidamente 3 dispositivi contemporaneamente.

Il sistema di protezione intelligente di cui è dotato a dieci livelli protegge il dispositivo da surriscaldamento, sovraccarico, sovratensione, sovracorrente e cortocircuito. Potrai conoscere lo stato della batteria del tuo dispositivo in qualsiasi momento attraverso il chiaro display digitale di cui dispone semplicemente premendo il pulsante di accensione. Con le spese di spedizione pari a 0 questa promo risulta ancor più allettante.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto dell'83% sul powerbank da 10.000mAh che viene venduto al prezzo totale e finale d'acquisto di 16,99€. Aggiungilo subito al carrello!