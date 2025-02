Marshall Acton III: stile vintage e performance sorprendenti a prezzo scontato

La musica ha il potere di trasformare qualsiasi ambiente, vero? Una colonna sonora deve però essere ascoltata secondo certi standard di qualità, cosa che riesce a garantire Marshall con i suoi prodotti. Tra questi c'è il Acton III, un altoparlante Bluetooth che combina design vintage, prestazioni audio eccellenti e connettività versatile (anche AUX).

In tanti lo desiderano, ma il costo d'acquisto elevato potrebbe rappresentare un ostacolo. Oggi però c'è uno sconto del 26% di cui approfittare e che consente di acquistare su Amazon l'Acton III a 220,99 euro, compresa spedizione.

Marshall Acton III, un'icona del suono in formato compatto

Pur non essendo il più grande della serie home di Marshall, l'Acton III racchiude una potenza sorprendente, unita a un’estetica senza tempo che richiama i classici amplificatori della casa inglese. Con i dettagli in ottone e la griglia in tessuto che ricorda gli amplificatori, è anche un pezzo d’arredo che si integra perfettamente in qualsiasi ambiente, sia moderno che retrò. Tuttavia, come è scontato che sia, la vera magia sta nella qualità del suono.

Quando si parla di Marshall, l’aspettativa è sempre quella di un suono caldo, ricco e definito, e l'Acton III non delude affatto. Il suono risulta bilanciato e immersivo, con una distorsione minima anche a volumi elevati, ma a colpire è soprattutto la profondità dei bassi, grazie al potente woofer interno. Lo speaker è progettato per riempire una stanza di medie dimensioni senza sforzo, offrendo un suono pieno e avvolgente a prescindere dal genere musicale.

Come già anticipato, il Marshall Acton III utilizza il Bluetooth 5.2, che assicura una connessione stabile e affidabile con una portata notevole. Grazie a questa soluzione, è possibile collegare in un lampo smartphone, tablet e anche notebook. Per gli appassionati del suono cablato, invece, Marshall ha mantenuto l’ingresso AUX da 3,5 mm, una scelta che molti produttori stanno abbandonando ma che continua ad essere apprezzata da chi ama la qualità del suono analogico o desidera collegare dispositivi senza Bluetooth.

Rimandano al "passato" anche i controlli fisici sul pannello superiore, che gli utenti ritrovano però anche nell'app gratuita per dispositivi iOS e Android. A soli 220,99 euro, l’altoparlante Marshall Acton III è un vero affare: approfitta subito del 26% di sconto.