Mantieni tutto fresco anche in viaggio: frigo portatile per auto ora in offerta

Se stai per partire per un viaggio, in auto così come in camper, sai quanto una bella bibita fresca sia importante per affrontare i lunghi chilometri che ti separano dalla meta, specialmente in estate. In nostro soccorso arriva il frigorifero portatile per auto VEVOR da 15 litri: compattezza e versatilità in un formato che risponde alle esigenze di tutte le tipologie di viaggiatori. Oggi puoi acquistarlo a 145,99 euro su Amazon, con uno sconto del 17%.

Un equilibrio tra dimensioni ridotte e capacità funzionale

Ciò che colpisce a prima vista di questo frigo portatile è la capacità di contenere fino a 15 litri in un corpo che si adatta facilmente anche agli spazi più angusti. Questo significa poter trasportare fino a 17 lattine, 18 bottiglie d’acqua o 7 bottiglie di vino, perfetto sia per la famiglia in vacanza che per il piccolo gruppo in escursione. Le dimensioni, pari a 60,2 x 26,29 x 32,79 cm, unite a un peso di soli 8,7 kg, rendono il trasporto agevole e la sistemazione all’interno di auto, camper o barche un’operazione semplice.

Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal compressore ad alte prestazioni, in grado di raggiungere temperature fino a -20°C in circa un’ora. Una caratteristica particolarmente apprezzata specialmente quando si viaggia con il caldo estivo. Un dettaglio spesso trascurato, ma che nel caso di questo frigo si rivela fondamentale, è la capacità di funzionare anche con inclinazioni fino a 45 gradi.

L’interfaccia utente è stata progettata per semplificare ogni operazione. Il pannello LED, posizionato in modo da essere facilmente leggibile anche in condizioni di luce variabile, permette di regolare la temperatura tra -20°C e +20°C. La connettività Bluetooth consente inoltre il controllo remoto tramite smartphone, un plus che si rivela utile in molte situazioni: ad esempio, è possibile intervenire sulle impostazioni senza interrompere la guida o dover scendere dal veicolo.

Non meno importante è l’aspetto legato alla silenziosità: il livello di rumorosità inferiore a 45 dB garantisce un ambiente sereno anche durante le ore di riposo, dettaglio spesso sottovalutato ma fondamentale per chi viaggia in camper o in spazi condivisi. La possibilità di scegliere tra modalità ECO, per il risparmio energetico, e Max, per un raffreddamento più rapido, consente di adattare il funzionamento alle proprie esigenze del momento,

Uno degli elementi che maggiormente caratterizzano questo frigo è la doppia alimentazione: il dispositivo può essere collegato sia alla corrente alternata (110/240V) sia a quella continua (12/24V), senza necessità di adattatori o accessori aggiuntivi. Potrai, quindi, collegarlo anche alla presa accendisigari dall'auto.

