Mantieni le tue bevande fresche ovunque: approfitta del 5% di sconto su questo frigorifero portatile

Aequator Lumi 24 è il frigorifero portatile che punta sulla praticità e sull’efficienza, pensato per chi ama trascorrere il tempo all’aperto senza rinunciare alla comodità di cibi e bevande sempre freschi. Con un prezzo di 70,88€ su Amazon, grazie a uno sconto del 15%, si propone come una scelta interessante per gli appassionati di outdoor.

Frigorifero portatile in super sconto su Amazon

Con una capacità di 24 litri e una tecnologia termoelettrica basata sul sistema Peltier, il dispositivo garantisce un raffreddamento fino a 18°C sotto la temperatura ambiente. Le sue dimensioni compatte (30 x 39 x 40,7 cm) e il peso contenuto di soli 5 kg lo rendono facile da trasportare e adatto a ogni tipo di avventura, dal campeggio ai picnic, fino ai viaggi in auto. La possibilità di alimentarlo sia tramite presa 12V dell’auto che tramite rete elettrica 230V ne amplia ulteriormente la versatilità.

Dal punto di vista estetico, il design minimalista e la finitura in grigio si integrano facilmente in qualsiasi ambiente, che sia una tenda, un camper o persino un ufficio. Sebbene appartenga alla classe energetica F, una caratteristica che potrebbe far storcere il naso ai più attenti al risparmio energetico, i vantaggi in termini di praticità e flessibilità d’uso compensano questa limitazione. Il prodotto si presta bene anche come frigorifero supplementare, ideale per chi cerca una soluzione compatta e funzionale per conservare alimenti e bevande.

Se siete alla ricerca di un frigorifero portatile affidabile, il Aequator Lumi 24 potrebbe essere la soluzione che fa per voi. Perfetto per chi desidera combinare efficienza e comodità, rappresenta un valido alleato per le vostre avventure all’aperto o come supporto in spazi ridotti.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.