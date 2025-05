Mantieni il tuo giardino impeccabile: soffiatore/aspiratore al 18% di sconto

La soluzione perfetta per semplificare la cura del giardino, combinando tecnologia e maneggevolezza, arriva con l’aspiratore e soffiatore a batteria del marchio Greenworks. Un dispositivo che coniuga prestazioni elevate e design pratico, oggi disponibile a un prezzo scontato di 119,99 euro, ridotto del 18% rispetto al costo iniziale di 146,71 euro.

Facile da utilizzare, ottimo per ripulire il giardino

Concepito per chi desidera unire efficienza e semplicità, questo soffiatore offre caratteristiche che lo rendono adatto sia a lavori intensivi che a sessioni di manutenzione più leggere. Le dimensioni compatte e un peso di soli 7,2 kg lo rendono facile da maneggiare, anche grazie all’impugnatura ergonomica multifunzione, ideale per utenti destrimani e mancini. Il cuore tecnologico del dispositivo è rappresentato dal motore brushless, una scelta che garantisce non solo maggiore efficienza energetica, ma anche una riduzione dell’usura e una durata complessiva superiore rispetto ai motori tradizionali.

La potenza è uno degli aspetti che più colpisce: con una velocità dell’aria che arriva a 370 km/h e un volume d’aria di 14,17 m³/min, questo attrezzo marchiato Greenworks è in grado di rimuovere rapidamente foglie e detriti, anche i più ostinati. Un altro elemento distintivo è il sacco di raccolta da 45 litri, che permette di lavorare a lungo senza dover interrompere l’attività per lo svuotamento. Inoltre, la velocità variabile e la funzione cruise control offrono un controllo ottimale, consentendo di adattare la potenza alle diverse esigenze di pulizia.

Un aspetto da considerare è che batteria e caricabatterie non sono inclusi nella confezione. Tuttavia, il dispositivo è compatibile con tutte le batterie da 40V della gamma Greenworks, una caratteristica che lo rende particolarmente interessante per chi già possiede prodotti della stessa linea. Questa compatibilità rappresenta un vantaggio in termini di versatilità e praticità.

Il prodotto viene offerto con una garanzia di tre anni, un ulteriore segno della fiducia del produttore nella qualità e nella durabilità del dispositivo. Questo soffiatore non è solo uno strumento per la manutenzione del giardino, ma un investimento in tecnologia e comodità che si rivela utile nel tempo.

Se cercate un alleato affidabile per la pulizia degli spazi verdi, il soffiatore Greenworks a batteria si distingue per il perfetto equilibrio tra innovazione e semplicità d’uso, proponendosi come una scelta ideale per trasformare la cura del giardino in un’attività più agevole e persino piacevole. Acquistalo in offerta lampo a 119,99 euro, con uno sconto del 18%.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.