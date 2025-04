Mantieni il prato perfetto con il decespugliatore DEKOPRO 20V: approfitta dello sconto del 5% su Amazon

Il DEKOPRO 20V è un decespugliatore elettrico a batteria con motore a induzione, progettato per funzionare sia come tagliabordi che come tagliaerba. Dotato di larghezza di taglio da 30 cm, due batterie ricaricabili e caricatore incluso, è disponibile su Amazon al prezzo di 85,49 euro, con IVA inclusa, sconto del 5% e offerta a tempo limitato.

DEKOPRO 20V: decespugliatore elettrico 2 in 1 con doppia batteria e motore a induzione

Il motore brushless a induzione garantisce maggiore efficienza, durata e minore rumorosità rispetto ai motori a spazzole. Questo consente un utilizzo più stabile anche su vegetazione fitta o su bordi difficili da trattare.

La configurazione 2 in 1 permette di utilizzare l’attrezzo come tagliabordi per rifinire aiuole e muri o come decespugliatore leggero per piccoli prati. Il passaggio tra le due modalità è rapido e non richiede strumenti.

Le due batterie da 20V in dotazione assicurano un’alimentazione continua, grazie all’alternanza tra una in uso e una in ricarica. Questo sistema evita interruzioni durante il lavoro, rendendolo adatto anche a giardini di media grandezza.

La larghezza di taglio da 30 cm copre una buona superficie a ogni passata, riducendo i tempi di lavoro. La testa di taglio è orientabile, per facilitare l’accesso sotto panchine, siepi o ostacoli bassi. L’impugnatura è regolabile e dotata di rivestimento antiscivolo, mentre l’asta telescopica consente di adattare l’altezza dell’attrezzo alla statura dell’operatore.

In definitiva, il DEKOPRO 20V è un decespugliatore elettrico versatile con motore a induzione, doppia batteria e funzione 2 in 1per taglio e rifinitura. Leggero, silenzioso e pratico da usare, rappresenta una soluzione efficace per il giardinaggio domestico. Il prezzo di 85,49 euro, con sconto del 5%, IVA inclusa e offerta a tempo, lo rende un’opzione interessante per chi cerca un attrezzo affidabile e completo. Approfittane adesso, la consegna è celere e immediata, oltre che gratuita.