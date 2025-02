Mantieni i tuoi dispositivi sempre carichi: powerbank da 20000mAh, ora con doppio sconto, lo paghi meno della metà

Il powerbank di INIUI da 20.000 mAh è un caricatore esterno compatto e potente, perfetto per chi ha bisogno di una ricarica veloce e affidabile per smartphone, tablet e laptop. Con il supporto alla power delivery 3.1, ha anche il display LED per monitorare la carica ed è compatibile con dispositivi come iPhone di ultima generazione, device Android, tablet, laptop e perfino console di gioco, è ‘ accessorio essenziale per chi è sempre in movimento.

Corri ad acquistarlo su Amazon visto che è disponibile con uno sconto del 9% e un coupon del 50% applicabile al checkout, così lo pagherai solo 14,99€ da un prezzo di listino di 32,99€. L’IVA è inclusa e le spese di spedizione sono comprese.

Powerbank da 20.000mAh: ricarica rapida e potenza a un prezzo imbattibile

Con 20.000 mAh di capacità, questo power bank può caricare uno smartphone più volte prima di dover essere ricaricato. È il prodotto che devi avere nei lunghi viaggi, o nelle giornate intense fuori casa; è il gadget congeniale per chi utilizza terminali che consumano molta energia, come tablet e console portatili.

Grazie alla tecnologia Power Delivery 3.1 e alla Quick Charge, il power bank offre una ricarica ultra veloce per dispositivi compatibili, permettendo di portare la batteria al 50% in pochi minuti. Supporta MacBook, iPhone, device Android ma anche console come Nintendo Switch e Steam Deck. A differenza di molti power bank, il display LED digitale integrato mostra la percentuale esatta di carica residua, evitando spiacevoli sorprese. Un dettaglio utile per sapere sempre quando è il momento di ricaricarlo.

Il powerbank di INIUI da 20.000mAh è un accessorio indispensabile per chi cerca una ricarica potente, veloce e sicura. Grazie all’offerta su Amazon con il 9% di sconto più il coupon del 50%, oggi lo puoi comprare a soli 14,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.