Mai più vestiti rovinati (anche in viaggio) con il ferro da stiro verticale di Rowenta: è il Must Have da avere sempre con sé

Albanese spacca anche la sinistra

Rosalba Carbutti
7 lug 2025
A cura di BlazeMedia

Stiratore portatile Rowenta Origin Travel: pratico, potente e ideale per viaggi. Pronto in 25 secondi, getto vapore 20g/min.

Scopri il modo più pratico per avere capi impeccabili anche in viaggio: lo stiratore verticale Rowenta Origin Travel si distingue come una soluzione versatile e compatta, perfetta per chi desidera mantenere i propri vestiti senza pieghe ovunque si trovi. Disponibile a un prezzo competitivo di 34,99 euro, rappresenta un’opzione accessibile e funzionale.

Un design compatto che non rinuncia alla potenza

Il Rowenta DR1034D1 è stato progettato per combinare efficienza e portabilità. Con una potenza di 1200 watt e un getto di vapore continuo fino a 20 g/min, è in grado di eliminare anche le pieghe più difficili in pochi istanti. Il suo design pieghevole e il peso contenuto di soli 1,07 kg lo rendono ideale per essere trasportato in valigia senza ingombro.

Un aspetto pratico è il serbatoio dell’acqua removibile da 70 ml, che offre un’autonomia sufficiente per sessioni di stiratura rapide. Inoltre, il cavo lungo 2 metri garantisce una maggiore libertà di movimento durante l’uso, mentre il gancio integrato permette di riporlo facilmente una volta terminato.

Il Rowenta Origin Travel non si limita a offrire prestazioni elevate, ma include anche accessori pensati per semplificare ulteriormente l’esperienza d’uso. La dotazione comprende una spazzola specifica per tessuti più pesanti e una pratica custodia da viaggio, che consente di trasportare il dispositivo in totale sicurezza.

Questo stiratore portatile è la scelta perfetta per chi viaggia frequentemente o per chi cerca una soluzione pratica per ritocchi dell’ultimo minuto. Essendo pronto all’uso in soli 25 secondi, si rivela particolarmente utile per chi ha poco tempo a disposizione ma non vuole rinunciare a un aspetto curato.

Non perdere tempo e acquistalo subito

Rowenta Origin Travel si conferma una scelta affidabile, con un equilibrio perfetto tra prestazioni elevate e facilità di trasporto. Che si tratti di un viaggio di lavoro o di una vacanza, questo stiratore portatile ti permette di avere capi sempre perfetti senza complicazioni. Oggi costa solo 34,99€, IVA inclusa.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.
© Riproduzione riservata