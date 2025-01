Mai più telefoni scarichi con il powerbank da 20000 mAh con ricarica rapida da 45W

Girovagando su Amazon ci siamo imbattuti in una promozione veramente degna di nota: se cerchi un powerbank portatile versatile e ad alte prestazioni, ti suggeriamo quello di Nobis che si trova su Amazon al prezzo di 27,74 euro, grazie a un coupon del 25% e uno sconto del 5%. Dispone di una capacità elevatissima, gode della ricarica rapida e ha anche un design elegante; è il compagno ideale per i tuoi viaggi e per il tuo quotidiano.

Potenza da 20000mAh per una lunga autonomia con il gadget di Nobis

Con una capacità di 20000mAh, il powerbank di Nobis assicura diverse ricariche complete per smartphone, tablet e altri dispositivi. È perfetto per viaggi, spostamenti quotidiani o situazioni di emergenza, visto che ti offre energia ovunque tu sia. Grazie alla tecnologia di ricarica rapida da 45W, può alimentare anche dispositivi ad alto consumo, come laptop compatibili aventi la porta USB-C, in tempi ridotti. In più considera che la tecnologia USB Type-C supporta sia l’ingresso che l’uscita. Il design con 4 porte di ricarica (1 USB-C e 3 USB-A) ti permetterà infatti, di collegare e caricare più terminali contemporaneamente, perfetto chi ha molti gadget o per condividere la carica con amici e familiari. Va benissimo per la Nintendo Switch smartphone Apple e Android, tablet, PC Windows e perfino MacBook Air o Pro.

Il display digitale a LED mostra con precisione il livello di carica residua, permettendoti di sapere sempre quanta energia è disponibile; è una funzione molto utile per evitare sorprese quando sei in movimento. Infine, sappi che è realizzato con materiali resistenti ed è anche carino esteticamente grazie alla sua finitura nera, molto elegante al tatto e alla vista. È piccolo e non occupa troppo spazio nel tuo zaino o in una borsetta.

A soli 27,74 euro, con coupon e sconti applicati, questo power bank di Nobis offre un eccellente rapporto qualità-prezzo. Prendilo adesso, è in promozione per poche ore.