Mai più sporco ostinato: questo robot multifunzione pulisce a fondo con acqua bollente

Il DEEBOT T50 PRO OMNI di ECOVACS rappresenta una soluzione tecnologica avanzata per la pulizia domestica, ora disponibile a un prezzo scontato di 699 euro rispetto ai 899 euro iniziali. Questo robot aspirapolvere, con caratteristiche innovative e un design ultracompatto, si propone come un alleato indispensabile per semplificare le attività di pulizia quotidiana.

Una pulizia completa e precisa

Dotato di una forza aspirante di ben 15.000 Pa, il DEEBOT T50 PRO OMNI è progettato per affrontare anche lo sporco più ostinato. La tecnologia ZeroTangle 2.0, grazie alla struttura a V della spazzola, evita l’aggrovigliamento dei capelli, rendendolo ideale per chi ha animali domestici o capelli lunghi. Inoltre, il sistema TruEdge 2.0 assicura una pulizia accurata fino a soli 1 mm dai bordi, raggiungendo anche gli angoli più difficili.

La base OMNI rappresenta un vero e proprio centro di gestione multifunzione. Non solo svuota automaticamente il contenitore della polvere, ma si occupa anche di lavare il mocio con acqua calda a 75°C, asciugarlo con aria a 45°C e ricaricare la soluzione detergente. I raschietti bidirezionali integrati assicurano che il mocio e la base rimangano sempre puliti, minimizzando l’intervento manuale.

Il robot è equipaggiato con una telecamera 3D AIVI e un sistema di luce strutturata tridimensionale, che lavorano insieme per identificare e aggirare gli ostacoli. Questo garantisce una navigazione fluida e ottimizzata, riducendo i tempi di pulizia e migliorando l’efficienza generale.

Con un’altezza di soli 81 mm, il DEEBOT T50 PRO OMNI può facilmente infilarsi sotto la maggior parte dei mobili, garantendo una pulizia approfondita anche in spazi stretti. Il modulo dToF LiDAR integrato migliora ulteriormente la navigazione, mentre l’assistente vocale YIKO consente di impartire comandi complessi, programmare le pulizie e monitorare le attività in tempo reale.

Acquista adesso il DEEBOT T50 OMNI PRO OMNI e lasciati sorprendere da un dispositivo che unisce innovazione e praticità, trasformando la pulizia domestica in un’esperienza semplice ed efficace.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.