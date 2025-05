Mai più senza batteria: power bank da 26800mAh a MENO di 30€

Il power bank Charmast da 26800mAh rappresenta una soluzione pratica e affidabile per chi necessita di energia sempre disponibile e, grazie all'offerta attuale, è possibile acquistarlo su Amazon con uno sconto significativo: ben il 33%, che fa crollare il prezzo a soli 26,99€ anziché 39,99€ come da listino.

Design compatto e capacità straordinaria

Con una capacità di 26800mAh, questo dispositivo offre un'autonomia in grado di soddisfare anche le esigenze più importanti. È in grado di ricaricare completamente un iPhone fino a 8,5 volte, un Samsung Galaxy fino a 5 volte e persino un MacBook fino a 2 volte. Il tutto è racchiuso in un corpo sottile di soli 14 mm e con un peso contenuto di 399 grammi, che lo rendono facilmente trasportabile anche in borse o zaini di piccole dimensioni.

Il cuore tecnologico di questo power bank è la presenza di una porta USB Type-C bidirezionale, capace di gestire flussi di energia in entrata e in uscita fino a 3A. La configurazione include inoltre tre porte di ingresso e quattro di uscita, consentendo la ricarica simultanea di più dispositivi. Questa caratteristica lo rende un vero e proprio hub energetico, ideale per chi utilizza più dispositivi durante la giornata.

Il sistema Smart & Safety integrato protegge i dispositivi collegati da eventuali rischi come sovraccarichi o cortocircuiti, garantendo una ricarica sicura in ogni momento. Gli indicatori LED, suddivisi in quattro segmenti, offrono una visione chiara e immediata del livello di carica residua, così da sapere sempre quando è il momento di ricaricare il power bank.

Il rivestimento in gomma morbida non solo conferisce un aspetto moderno e accattivante, ma protegge il dispositivo da eventuali urti accidentali, prolungandone la durata nel tempo. Questa attenzione ai dettagli rende il power bank un accessorio non solo funzionale, ma anche piacevole da utilizzare.

Attualmente, il power bank Charmast è disponibile su Amazon al prezzo di 26,99€, con uno sconto del 33% rispetto al prezzo originale di 39,99€. Questa promozione lo rende un'opzione ancora più interessante per chi cerca un prodotto affidabile e dalle ottime prestazioni.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.