Mai più paura di perdere il tuo cane: Collare Ytanest per Airtag in offerta su Amazon

E se dovesse scappare? Quante volte ti sei preoccupato di smarrire il tuo amico a quattro zampe?

Un cane fuori controllo può essere facilmente investito da un'auto oppure potresti smarrirlo per sempre. Eppure basta una sola piccola accortezza per evitare che tutto ciò avvenga.

Il collare Ytanest è realizzato appositamente per ospitare un AirTag. Oltre a essere confortevole per il tuo amico peloso, questo collare può essere abbinato con l'accessorio di Apple per poter localizzare il cane ovunque si trovi. L'app Dov'è, infatti, ti permette di controllare la sua posizione attraverso il tuo iPhone, sfruttando la rete globale dei dispositivi Apple.

A rendere ancora più interessante il prodotto di Ytanest è l'attuale promozione di Amazon.

Grazie allo sconto del 20%, puoi fare tuo questo accessorio così utile spendendo appena 14,39€.

Comodo per il tuo cane, ideale per averlo sempre sotto controllo: con il collare Ytanest zero stress e paura

Se sei alla ricerca di un modo sicuro e pratico per tenere d'occhio il tuo cane, il collare Ytanest con supporto per Apple AirTag è la scelta ideale.

Questo prodotto è stato ideato per offrire una protezione impermeabile, garantendo che il tuo AirTag rimanga funzionante anche in condizioni di umidità, evitando qualunque tipo di malfunzionamento, anche se a contatto con pioggia o fango.

La funzionalità riflettente notturna è un tocco unico che migliora la visibilità del tuo cane al buio, rendendoti ancora più facile la sua individuazione. Il design del collare è studiato appositamente per ospitare l'AirTag, mantenendolo saldamente in posizione e prevenendo oscillazioni eccessive o cadute.

Il prodotto di Ytanest è regolabile, dunque è in grado di adattarsi al tuo cane a prescindere dalla sua taglia, mantenendo sempre e comunque una vestibilità perfetta. Il materiale utilizzato per la realizzazione è nylon di alta qualità, dotato di una resistenza in grado reggere il confronto anche se il tuo amico a quattro zampe è particolarmente attivo.

Puoi dire finalmente addio ad ansia e stress acquistando questo collare che, grazie all'offerta di Amazon, può essere tuo per soli 14,39€.