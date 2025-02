Mai più oggetti smarriti con lo Smart Air Tracker di ATUVOS: il bundle da 2 pezzi ora con il 13% di sconto e un coupon del 20%

Per chi è stanco di perdere chiavi, borse o bagagli, il localizzatore Bluetooth è un accessorio indispensabile, praticamente un acquisto obbligo. Nello specifico, se hai intenzione di prenderne uno, ti consigliamo lo Smart Air Tracker di ATUVOS, compatibile con la rete Dov’è di Apple, che ti permette di rintracciare facilmente qualsiasi oggetto, utilizzando l’app integrata su iPhone e iPad (si, è compatibile solo con iOS e iPadOS).

Il bundle da due pezzi è in offerta su Amazon a 25,99€, con uno sconto del 13%, a cui si aggiunge un coupon del 20% applicabile al checkout. Cosa aspetti? Acquista subito questi kit.

ATUVOS Smart Air Tracker: il localizzatore Bluetooth compatibile con Apple Dov’è, ora in offerta su Amazon

I due Smart Air Tracker di ATUVOS si sincronizzano perfettamente con l’ecosistema Apple, utilizzando la rete Dov’è, lo stesso che permette di trovare dispositivi come iPhone, iPad o AirPods. Grazie a questa tecnologia, anche se l’oggetto smarrito è lontano, potrà essere localizzato attraverso altri dispositivi della mela presenti in giro, garantendo un raggio d’azione molto più ampio rispetto ai normali tracker Bluetooth.

Non di meno, questi tracker sono pensati per essere agganciati ovunque, grazie al design compatto e resistente. Puoi utilizzarli per monitorare in tempo reale valigie, zaini, borse, chiavi, portafogli o qualsiasi altro oggetto personale. Una volta associati al tuo iPhone, potrai vedere la loro posizione esatta sulla mappa e attivare un suono per ritrovarli facilmente se si trovano nelle vicinanze.

A differenza di altri tracker che richiedono la sostituzione dell’intero dispositivo una volta esaurita la batteria, i prodotti di ATUVOS sono dotati di una batteria sostituibile, che garantisce mesi di autonomia senza bisogno di ricariche.

Se perdi un oggetto con il tracker agganciato, puoi attivare la Modalità Smarrito, che avviserà automaticamente gli utenti Apple vicini, permettendo loro di segnalarti la posizione del dispositivo senza che nessun altro possa accedere ai tuoi dati personali.

Inoltre, ATUVOS garantisce la massima protezione della privacy, evitando qualsiasi forma di tracciamento indesiderato da parte di terzi.

Grazie all’offerta su Amazon a 25,99€, con il 13% di sconto e un coupon del 20% applicabile al checkout, il bundle comprendente due Smart Air Tracker di ATUVOS è da acquistare immediatamente. Questo è un acquisto intelligente per chi vuole proteggere i propri oggetti senza spendere una fortuna.