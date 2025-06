Mai più ciotole stagnanti: acqua fresca H24 con la fontanella smart, perfetta per il benessere dei tuoi gatti

La fontanella di VKIMISS rappresenta una soluzione interessante per chi cerca un accessorio tecnologico e funzionale per migliorare il benessere del proprio gatto. Disponibile su Amazon al prezzo scontato di 47,49€ (invece di 59,99€), offre caratteristiche che la rendono particolarmente pratica e sicura, distinguendosi per la sua flessibilità e facilità d’uso.

La fontanella smart più versatile che ci sia: comprala ora su Amazon

Uno degli aspetti più apprezzabili è la capacità di funzionare senza fili. Grazie alla batteria integrata da 4000 mAh, il dispositivo garantisce un’autonomia fino a 45 giorni con una singola carica (utilizzando modalità a risparmio energetico). La ricarica avviene tramite una comune porta USB Type-C e richiede circa 6 ore.

Questo elimina completamente la necessità di cavi, che potrebbero rappresentare un rischio per gli animali domestici, e consente di posizionare la fontanella ovunque si desideri.

Il design è stato studiato per offrire diverse modalità di funzionamento. La più innovativa è la modalità a sensore di movimento, che attiva il flusso d’acqua solo quando rileva la presenza del gatto entro un raggio di 1,5 metri.

In alternativa, si può optare per la modalità timer, che eroga acqua ogni 15 minuti per 10 secondi, oppure scegliere la modalità continua, ideale se la fontanella è collegata alla corrente.

Con una capacità di 3,2 litri, la fontanella è ideale anche per famiglie con più gatti, riducendo la frequenza dei riempimenti. Non di meno, il sistema di filtrazione avanzato garantisce acqua sempre pulita, eliminando impurità, odori e peli. La ciotola in acciaio inossidabile non solo assicura una maggiore durabilità rispetto alle alternative in plastica, ma contribuisce anche a mantenere un elevato livello di igiene.

Per chi è alla ricerca di una soluzione pratica, tecnologicamente avanzata e sicura per migliorare l’idratazione del proprio gatto, la fontanella di VKIMISS si rivela un’opzione da considerare. Il prezzo scontato di 47,49€ su Amazon rappresenta un’occasione interessante per testare le sue funzionalità avanzate e i vantaggi offerti.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.