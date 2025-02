Mai più chiavi o portafogli smarriti: Tile Mate (2024), il tracker perfetto per non perdere più nulla, ora scontato del 6%

Il Tile Mate (2024) di Life360 è un localizzatore Bluetooth compatto e affidabile che serve per aiutarti a ritrovare chiavi, borse, portafogli e altri oggetti di uso quotidiano in pochi secondi. Grazie alla compatibilità con iOS e Android, puoi localizzare i tuoi gadget e device direttamente dallo smartphone con l’app dedicata. Adesso su Amazon lo trovi in offerta a tempo limitato con il 6% di sconto; prendilo subito al prezzo speciale di 24,74€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e potrai beneficiare anche di due anni di garanzia.

Tile Mate (2024): il localizzatore Bluetooth per non perdere mai più nulla

Il Tile Mate si connette via Bluetooth al tuo smartphone, permettendoti di farlo suonare quando è nelle vicinanze. Se l’oggetto è più lontano, puoi visualizzarne l’ultima posizione conosciuta sulla mappa tramite l’app. Se invece è il tuo telefono a essere smarrito, basta premere due volte il Tile per farlo squillare anche se è in modalità silenziosa.

Se perdi il tuo tracker fuori dalla portata del Bluetooth, la rete di utenti Tile può aiutarti a ritrovarlo inviandoti una notifica con la posizione aggiornata dell’oggetto.

Il Tile Mate ha un’estetica accattivante, con un design sottile e leggero, così lo potrai attaccare al portachiavi, allo zaino o anche all’interno di un portafoglio. Inoltre, è resistente all’acqua e alla polvere. La batteria integrata garantisce un funzionamento fino a 3 anni.

In definitiva, il Tile Mate (2024) è la soluzione perfetta per chi tende a smarrire oggetti importanti e vuole un modo semplice e veloce per ritrovarli. Vanta un suono per la localizzazione, ha il tracciamento via GPS su app e il supporto alla rete Tile; questo è uno dei migliori tracker disponibili, quindi corri a prenderlo. È compatibile con qualsiasi smartphone e grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, lo potrai acquistare a soli 24,74€.