Mai più batteria scarica: il power bank ultra sottile è in offerta a tempo su Amazon

Massima portabilità e funzionalità avanzate in un unico dispositivo: il power bank INIU da 10.000 mAh si presenta come una soluzione versatile e compatta per chi desidera ricaricare i propri dispositivi in mobilità. Disponibile a un prezzo competitivo di 17,99€, grazie a uno sconto significativo rispetto al prezzo di listino, rappresenta un'opportunità da considerare per un accessorio che unisce tecnologia e praticità.

Power bank di INIU: best buy a questo prezzo

Con un peso di soli 198 grammi e uno spessore di appena 0,5 pollici, questo power bank si distingue per la sua estrema maneggevolezza. Le sue dimensioni ridotte lo rendono perfetto per essere riposto in tasca o in borsa senza alcun ingombro. La capacità di 10.000 mAh è sufficiente per garantire un intero weekend di autonomia ai dispositivi mobili, una caratteristica che lo rende ideale per viaggi o lunghe giornate fuori casa.

Sicurezza e affidabilità sono garantite da un sistema di protezione SmartProtect a 15 livelli, progettato per prevenire surriscaldamenti e danni alla batteria.

Uno degli aspetti più interessanti del dispositivo è la presenza di una porta USB-C bidirezionale, una rarità nel panorama dei power bank. Inoltre, la tecnologia di ricarica rapida a 3A consente di raggiungere il 78% di carica su un iPhone in appena un'ora, dimezzando i tempi rispetto ai caricabatterie tradizionali da 2,1A.

La confezione include, oltre al power bank, un cavo USB-A a USB-C da 0,3 metri, una custodia per il trasporto e un manuale d'uso dettagliato. A completare l'offerta, una garanzia di 3 anni che assicura una copertura estesa e tranquillità nell'acquisto.

Acquistalo ora su Amazon e non rimanere mai più senza energia.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.