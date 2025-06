Mai più a piedi con l’avviatore per auto di TREKURE scontato del 20%

Scopri il nuovo dispositivo multifunzionale TREKURE TK10, un accessorio indispensabile per chi cerca sicurezza e praticità in viaggio o durante le attività all’aperto. Disponibile su Amazon al prezzo di 39,99€, grazie a uno sconto del 20%, rappresenta un’opportunità da non perdere per chi desidera essere sempre pronto a ogni evenienza.

Potenza e versatilità per ogni esigenza

Il TREKURE TK10 si distingue per la sua capacità di avviamento: con un picco di corrente di 4000A, è in grado di avviare veicoli a 12V con motori fino a 9.0L a benzina o 8.5L diesel. Questo lo rende compatibile con un’ampia gamma di mezzi, tra cui auto, camion, motociclette, motoslitte e imbarcazioni. Inoltre, la sua operatività in un range di temperature estreme, da -20°C a 60°C, garantisce prestazioni affidabili in ogni condizione climatica.

La sicurezza è un aspetto fondamentale del TREKURE TK10. Il dispositivo è dotato di 10 sistemi di protezione intelligenti, tra cui protezione da cortocircuito, surriscaldamento, sovratensione, sovraccarico e inversione di polarità. In caso di anomalie, un sistema di allarme sonoro e visivo avvisa immediatamente l’utente, garantendo un utilizzo senza rischi.

Non si tratta solo di un avviatore di emergenza. Il TK10 integra una batteria da 16800mAh, trasformandosi in un power bank portatile con uscita USB da 5V/2.1A. Questo consente di ricaricare rapidamente smartphone, tablet e altri dispositivi elettronici. Grazie al peso contenuto di appena 0,3 kg, è facilmente trasportabile e persino adatto ai viaggi in aereo.

Un ulteriore punto di forza è il sistema di illuminazione LED, che offre quattro modalità: luce continua, lampeggiante, SOS e segnalazione di allerta. Queste funzioni lo rendono ideale per il campeggio, le escursioni o situazioni di emergenza, aggiungendo valore a un dispositivo già estremamente versatile.

Nella confezione, oltre al TREKURE TK10, troverai una pinza intelligente, un cavo di ricarica USB-C, una pratica borsa per il trasporto e un manuale utente multilingue. Il prodotto è coperto da una garanzia di 2 anni e supportato da assistenza tecnica a vita, per una maggiore tranquillità d’uso. Approfitta di questa offerta e acquista l’avviatore multifunzione di TREKURE al prezzo scontato di 39,99€, IVA inclusa.

