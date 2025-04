Macchina da caffè De'Longhi: qualità e design in offerta su Amazon

Portare a casa l’esperienza del bar con la macchina da caffè manuale De'Longhi EC201.CD.B è oggi più conveniente grazie a un’interessante offerta. Disponibile su Amazon a 86,79€, consente un risparmio rispetto al prezzo originale di 136,90€. Questa macchina, rilasciata qualche tempo fa, si distingue per la sua capacità di unire qualità e semplicità d’uso, diventando un alleato perfetto per chi desidera un espresso di qualità professionale senza uscire di casa.

Design compatto e prestazioni elevate

Il design elegante in colore nero, unito a dimensioni contenute di 22 x 27 x 32 cm e un peso di soli 3 kg, rende la De'Longhi EC201.CD.B ideale per ogni cucina, anche quelle con spazi ridotti. Grazie alla pressione di 15 bar, questa macchina garantisce un’estrazione ottimale degli aromi, regalando un espresso intenso e corposo.

Versatilità e semplicità d’uso

Uno dei punti di forza della De'Longhi EC201.CD.B è la sua versatilità. Il porta filtro con dispositivo crema è compatibile sia con il caffè macinato che con le cialde E.S.E., offrendo la massima libertà di scelta. L’interfaccia è stata progettata per essere intuitiva: una singola manopola consente di gestire tutte le funzioni principali, dall’accensione alla preparazione delle bevande.

Un sistema Cappuccino per veri appassionati

Il sistema Cappuccino integrato permette di ottenere una schiuma densa e cremosa, perfetta per cappuccini e latte macchiati. Grazie alla possibilità di miscelare manualmente il vapore, è possibile personalizzare la consistenza della schiuma, avvicinandosi ai risultati di un barista esperto.

Efficienza e risparmio energetico

Il serbatoio estraibile da 1 litro facilita le operazioni di riempimento e pulizia, mentre la funzione ECO Plus spegne automaticamente la macchina dopo nove minuti di inattività, contribuendo a ridurre i consumi energetici. Inoltre, il vassoio raccogligocce rimovibile semplifica la manutenzione quotidiana.

Caratteristiche tecniche in sintesi

Dimensioni: 22 x 27 x 32 cm

22 x 27 x 32 cm Peso: 3 kg

3 kg Capacità serbatoio: 1 litro

1 litro Pressione: 15 bar

15 bar Alimentazione: 230 Volt

230 Volt Funzionalità: Sistema Cappuccino, spegnimento automatico dopo 9 minuti

Sistema Cappuccino, spegnimento automatico dopo 9 minuti Accessori: Vassoio raccogligocce rimovibile

Vassoio raccogligocce rimovibile Rumorosità: 1 dB

Per chi cerca una macchina da caffè manuale che unisca praticità, prestazioni elevate e un prezzo competitivo, la De'Longhi EC201.CD.B rappresenta una scelta affidabile. Scopri di più su questa macchina da caffè e come acquistarla su Amazon per trasformare ogni momento in una pausa caffè di qualità superiore.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.