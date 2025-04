Macchina da caffè con macinacaffè Ariete: perfetta anche per cappuccino e costa solo 158 euro

Sei in cerca di un'unica soluzione in grado di consentirti di fare un caffè come quello del bar includendo anche un macinacaffè? Se la risposta è sì, sei nel posto giusto perché oggi parliamo di uno dei migliori prodotti presenti sul mercato e che offre un ottimo rapporto qualità/prezzo. La macchina da caffè Ariete 1318 da 1080 Watt oggi costa solamente 158,98 euro anziché 200 grazie a uno sconto del 21%.

Ariete 1318 per un caffè come quello del bar

Ariete è da sempre una delle migliori marche quando parliamo di prodotti pensati per la cucina. Proprio per questo motivo, l'azienda ha deciso di realizzare una macchina da caffè con macinacaffè che è in grado fare il vero espresso a casa.

Non c'è più bisogno di andare al bar per avere un risultato eccellente. Preparare un espresso fatto a regola d'arte ogni volta che ce n'è bisogno non è più un desiderio. Non a caso, l'Ariete 1318 dispone di un filtro che permette di preparare fino a 2 dosi di caffè in polvere in base ai caffè che si vogliono ottenere.

Quale modo migliore, se non quello di acquistare una soluzione pensata appositamente per avere un caffè macinato sempre fresco? Con questo accessorio è possibile finalmente gustare tutto l'aroma e il sapore intenso del caffè in grani macinato al momento grazie al macinacaffè professionale integrato della macchina.

Per gli amanti del cappuccino non manca il classico beccuccio cappuccinatore che consente di erogare acqua bollente per preparare infusi e tisane ogni volta che si vuole.

Non lasciarti sfuggire questa fantastica occasione per portare a casa un prodotto che offre ben due funzioni. Il prezzo attualmente in corso ti consente di risparmiare rispetto al classico costo di listino. Acquistalo approfittando dello sconto che abbassa il prezzo del 22%: dunque, paghi questa macchina da caffè con macina caffè a soli 158,98 euro anziché 200.