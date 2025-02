L’orologio smart che ti fa rispondere alle telefonate dal polso è in offerta: Amazfit GTR Mini in sconto del 37%

Amazfit GTR Mini è uno smartwatch compatto e versatile, perfetto se sei alla ricerca di un prodotto dalle funzionalità avanzate, pensato per il fitness, il monitoraggio della salute e le notifiche smart. Con oltre 120 modalità sportive, il modem GPS con 5 sistemi satellitari, un display AMOLED e la certifricazione all’acqua 5ATM, è il prodotto adatto per ogni stile di vita. Oggi su Amazon lo puoi acquistare con il 37% di sconto; corri a prenderlo a soli 89,90€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è anche la consegna celere e immeditata con il servizio di Prime.

Amazfit GTR Mini: lo smartwatch più completo al prezzo più basso

Lo schermo AMOLED da 1,28 pollici offre colori vivaci e dettagli nitidi, garantendo una perfetta leggibilità anche sotto la luce diretta del sole. Il design sottile e leggero (43mm) lo rende comodo da indossare tutto il giorno, perfetto per lo sport e l’uso quotidiano.

Con oltre 120 modalità di allenamento, il GTR Mini tiene traccia di calorie bruciate, distanza, frequenza cardiaca e molto altro. Inoltre, riconosce automaticamente 7 tipi di sport, avviando il monitoraggio senza bisogno di selezionarlo manualmente.

Il GPS integrato con supporto a 5 sistemi satellitari garantisce un tracciamento accurato di corse, escursioni e attività outdoor, senza bisogno di portare lo smartphone. Monitora la frequenza cardiaca, il livello di ossigeno nel sangue (SpO2) e anche la qualità del tuo sonno, fornendo dati dettagliati per migliorare il benessere quotidiano.

Grazie all’autonomia fino a 14 giorni, non dovrai preoccuparti di ricaricarlo frequentemente. Inoltre, ti fa arrivare le notifiche al tuo polso e ti da anche la possibilità di rispondere alle chiamate.

L’Amazfit GTR Mini è la scelta ideale per chi desidera uno smartwatch elegante, completo, con funzioni avanzate per fitness e salute, e che non rinunci a uno stile raffinato e minimal. Grazie allo sconto del 37% su Amazon, oggi lo trovi in offerta a soli 89,90€.