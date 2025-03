Logitech ERGO M575S: minimo storico su Amazon per il mouse con trackball

Un mouse wireless con trackball garantisce un'ergonomia maggiore risultando un accessorio comodissimo per chi passa tanto tempo davanti al PC. Uno dei modelli di riferimento in questo segmento di mercato è rappresentato dal Logitech ERGO M575S che, come tutti i prodotti della gamma Logitech, garantisce tanta qualità mantenendo un prezzo accessibile, come conferma anche la nuova offerta di Amazon. La versione bianca del mouse wireless con trackball è ora disponibile in offerta al prezzo scontato di 36,99 euro, raggiungendo il suo minimo storico.

Logitech ERGO M575S: il mouse con trackball da prendere

Il Logitech ERGO M575S è un mouse con trackball dotato di connettività wireless, con supporto sia alla connessione tramite dongle USB che tramite Bluetooth. Il mouse ha due tasti aggiuntivi (avanti e indietro) ed è progettato per l'utilizzo con la mano destra. Secondo i dati forniti da Logitech, il mouse garantisce una riduzione del 25% dello sforzo muscolare rispetto ai comuni mouse.

Il funzionamento è personalizzabile tramite il software Logi Options+. All'interno c'è una batteria AA che può essere sostituita facilmente dall'utente per ripristinare l'autonomia. Il modello è disponibile con un'esclusiva colorazione bianca. Considerando il prezzo a cui viene proposto e la qualità che, come sempre, caratterizza i prodotti Logitech, questo mouse con trackball rappresenta la scelta giusta per moltissimi utenti, anche per chi non ha mai utilizzato un mouse di questo tipo.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare il Logitech ERGO M575S con un prezzo scontato di 36,99 euro. Il modello è venduto e spedito da Amazon ed è ora disponibile al nuovo minimo storico, con anche la possibilità di pagare in 3 rate. Per sfruttare la promo in corso, valida solo per un breve periodo, basta premere sul box riportato qui sotto e poi aggiungere il mouse al carrello.