Lo zaino Ryanair da prendere assolutamente: costa solo 22€ e ti fa volare gratis

Progettato per rispettare le misure dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree low-cost, Ryanair inclusa, questo zaino da viaggio in promozione diventerà il tuo nuovo compagno di voli: oggi è in offerta a soli 22,88 euro, con un imperdibile sconto del 46%. Ricco di tasche, ti permette di volare senza costi aggiuntivi, mantenendo tutto organizzato negli appositi scomparti.

Dimensioni compatte, organizzazione al top

Le dimensioni di 40x20x25 cm permettono allo zaino di rientrare senza problemi nelle regole dei bagagli a mano delle principali compagnie aeree, eliminando il rischio di costi aggiuntivi o di spiacevoli sorprese in aeroporto. Il volume di 20 litri si traduce in uno spazio sufficiente per l’essenziale di un viaggio breve, senza sacrificare l’ordine grazie a una serie di accorgimenti interni: il compartimento principale è dotato di una cinghia di compressione che aiuta a mantenere gli oggetti stabili durante il trasporto, mentre una tasca dedicata offre protezione al laptop, un dettaglio particolarmente utile per chi viaggia per lavoro o studio.

Uno degli aspetti più pratici dello zaino è la tasca frontale a rapido accesso, pensata per tenere a portata di mano documenti, biglietti o lo smartphone, riducendo i tempi di attesa durante i controlli. Ai lati, due tasche in rete permettono di trasportare bottiglie d’acqua o piccoli ombrelli, così da avere tutto l’indispensabile sempre a portata di mano.

Per chi presta attenzione alla sicurezza, è presente una tasca antifurto sul retro, soluzione discreta ma efficace per custodire portafoglio e oggetti di valore. Non manca una tasca impermeabile, utile per separare oggetti umidi dal resto del contenuto.

Lo zaino è realizzato in poliestere ad alta densità, un materiale scelto per garantire resistenza all’usura e una certa leggerezza: il peso complessivo si ferma infatti a soli 700 grammi. Il trattamento idrorepellente contribuisce a proteggere il contenuto anche in caso di condizioni meteo avverse, mentre le cerniere di qualità assicurano aperture e chiusure senza intoppi, anche dopo un uso prolungato.

Il comfort non è stato trascurato: il pannello posteriore presenta un’imbottitura traspirante che aiuta a mantenere la schiena asciutta anche nelle giornate più calde, e gli spallacci regolabili distribuiscono il peso in modo uniforme, riducendo la fatica durante gli spostamenti a piedi.

La versatilità dello zaino lo rende adatto non solo ai viaggi in aereo, ma anche all’uso quotidiano: è un compagno pratico per chi si muove in città, va al lavoro, all’università o ama le escursioni nel tempo libero. Il design unisex lo rende adatto sia a donne che uomini.

Per chi viaggia spesso con le compagnie low-cost e ha bisogno di un bagaglio a mano che unisca funzionalità, robustezza e rispetto delle normative, questo zaino 40x20x25 centimetri è l’ideale: acquistalo ora con il 46% di sconto.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.