Lo smartwatch perfetto per ogni esigenza: Xiaomi Redmi Watch 5 Lite, sconto folle del 16%

Un design moderno, un display AMOLED da 1.96 pollici, chiamate Bluetooth e un’autonomia fino a 18 giorni: Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è lo smartwatch perfetto per chi cerca un prodotto dalle funzionalità avanzate a un prezzo competitivo.

Oggi su Amazon è in promozione esclusiva con il 16% di sconto sul prezzo di listino; questa è un’occasione imperdibile per chi vuole uno wearable affidabile e versatile. Lo paghi soltanto 44,29€, con consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite: lo smartwatch completo in offerta su Amazon

Il Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è dotato di un ampio display AMOLED da 1.96 pollici, che garantisce colori vividi e una visibilità eccellente in qualsiasi condizione di luce. Inoltre, grazie alla resistenza all’acqua fino a 5ATM, può essere indossato anche sotto la pioggia o durante le attività sportive in acqua.

Una delle caratteristiche più interessanti di questo smartwatch è la possibilità di effettuare e ricevere chiamate Bluetooth, direttamente dal polso. Inoltre, il GNSS integrato ti garantisce un tracciamento preciso delle attività all’aperto, senza bisogno di portare con te il telefono.

Xiaomi Redmi Watch 5 Lite offre un monitoraggio avanzato della salute, con il controllo della frequenza cardiaca 24/7, dei livelli di ossigeno nel sangue (SpO2), misura la qualità del sonno e lo stress così come il ciclo mestruale. Per gli amanti dello sport, sono disponibili oltre 150 modalità fitness, con monitoraggio dettagliato di calorie bruciate, distanza e battito cardiaco. Grazie alla sua batteria a lunga durata, il dispositivo può raggiungere fino a 18 giorni di autonomia, eliminando la necessità di ricariche frequenti.

Oggi su Amazon Xiaomi Redmi Watch 5 Lite è in offerta con il 16% di sconto, un’opportunità perfetta per acquistare uno smartwatch completo, elegante e funzionale a un prezzo vantaggioso.

Affrettati, l’offerta è a tempo limitato, lo paghi soltanto 44,29€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.