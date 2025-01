L’idropulsore dentale perfetto per la tua igiene orale: con coupon del 10% su Amazon

L’idropulsore dentale di DIHOOM è un irrigatore orale portatile e professionale che costa solo 23,99€ su Amazon ma grazie ad un coupon dell’8% risparmierete sul prezzo di listino.

Sarà vostro con soli 21,59€, e le spese di spedizione sono incluse nel costo dell’articolo; c’è la consegna celere e immediata con il servizio di Prime e si può beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata. Questo accessorio è perfetto per migliorare la tua igiene orale quotidiana.

Pulizia profonda con 9 modalità e 4 ugelli con l’idropulsore dentale di DIHOOM

L’idropulsore DIHOOM offre 9 modalità di pressione regolabili, permettendo di personalizzare l’intensità del getto d’acqua in base alle tue esigenze, dalla pulizia delicata per denti sensibili a quella più intensa per rimuovere placca e residui di cibo.

I 4 ugelli inclusi offrono un’elevata versatilità, con opzioni ideali per la pulizia generale, per chi indossa apparecchi ortodontici o per raggiungere aree difficili. È un’ottima scelta quindi, per tutta la famiglia.

C’è un serbatoio d’acqua da 300 ml che assicura un flusso continuo che non necessità di frequenti ricariche.

È progettato per essere facilmente smontabile e lavabile, assicurando una manutenzione semplice e una pulizia igienica.

Ha un design compatto, è piccolo e portatile, anche da tenere in valigia durante un viaggio. In più, con la certificazione IPX7 risulterà impermeabile quindi si potrà utilizzare tranquillamente anche sotto la doccia.

Vanta una batteria integrata ricaricabile tramite USB, così potrete beneficiare fino a 20 giorni di utilizzo con una sola carica.

È perfetto per chi è sempre in movimento e desidera mantenere una pulizia orale ottimale ovunque.

Con un prezzo di partenza già scontato a 23,99€ e il coupon aggiuntivo del 10% applicabile al checkout che porta il costo finale a soli 21,59€, l’idropulsore DIHOOM offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

