L’idropulsore dentale che non ti aspetti: è di COSLUS ed è in offerta speciale su Amazon

Un alleato per la tua igiene orale, pratico e innovativo: l’idropulsore dentale portatile di COSLUS si distingue per un equilibrio ottimale tra tecnologia avanzata e praticità quotidiana. Disponibile a un prezzo promozionale di 20,89 euro (con uno sconto del 48% rispetto al costo iniziale), questo dispositivo si propone come una soluzione efficace per migliorare la cura dei denti.

Idropulsore dentale COSLUS: impossibile non averlo

Grazie a una pressione regolabile tra 30 e 120 PSI, l'idropulsore si adatta a diverse esigenze, offrendo un’esperienza personalizzata. La tecnologia a doppio filo ultra fine da 0,3 mm consente di generare tra 1400 e 1800 impulsi al minuto, garantendo una pulizia accurata e mirata. Queste caratteristiche lo rendono un’opzione interessante per chi cerca un’alternativa performante ai metodi tradizionali.

Tra i punti di forza spicca l’autonomia della batteria, capace di durare fino a 30 giorni con una singola ricarica completa. Questa peculiarità, unita al serbatoio da 300 ml facilmente rimovibile, lo rende ideale per chi viaggia frequentemente o desidera un dispositivo pratico e versatile. Inoltre, il design impermeabile con certificazione IPX7 consente di utilizzarlo anche sotto la doccia, aggiungendo un ulteriore livello di comodità.

Non di meno, offre tre modalità di utilizzo: Normale, per una pulizia energica; Soft, per denti sensibili; e Massaggio, pensata per stimolare la circolazione gengivale. Queste modalità sono accompagnate da cinque punte intercambiabili, un dettaglio che lo rende perfetto anche per un utilizzo familiare. L’ugello rotante a 360° completa il quadro, permettendo di raggiungere facilmente anche le aree più difficili della bocca, una caratteristica particolarmente utile per chi porta apparecchi ortodontici.

Oltre alla funzionalità, il dispositivo si distingue per la sua affidabilità: il motore è progettato per durare fino a tre anni, un investimento che guarda al lungo termine. La confezione include cinque testine sostitutive, un manuale utente e un cavo per la ricarica, sebbene l’adattatore debba essere acquistato separatamente.

In sintesi, l’idropulsore dentale portatile di COSLUS rappresenta una scelta eccellente per chi desidera migliorare la propria routine di igiene orale con un dispositivo portatile e performante. Scopri di più e approfitta dell’offerta. Lo paghi soltanto 20,89€ su Amazon, IVA inclusa.

